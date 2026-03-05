GOAL
روبرت ليفاندوفسكي يصدر حكمه الصادق على هاري كين، بينما يهدد مهاجم بايرن ميونيخ بتحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الألماني
كين يقترب من تحقيق رقم تاريخي
كشف ليفاندوفسكي أنه يراقب عن كثب سعي كين لتحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الألماني، حيث يواصل قائد منتخب إنجلترا تألقه مع بايرن ميونيخ.
سجل المهاجم البولندي، البالغ من العمر 37 عامًا واللاعب حاليًا في برشلونة، رقمًا قياسيًا رائعًا خلال موسم 2020-21 مع بايرن ميونيخ، حيث سجل 41 هدفًا في الدوري في 29 مباراة فقط، متجاوزًا الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر. مع قيادة كين هجوم بايرن ميونيخ بأسلوب غزير، تزداد احتمالية تحطيم هذا الرقم القياسي أسبوعًا بعد أسبوع.
الفخر، وليس المرارة
يصر ليفاندوفسكي على أنه لا يشعر بأي ضغينة تجاه اتهام كين. بل على العكس، فهو ينظر إلى الموقف على أنه مصدر فخر متجدد بإنجازاته.
وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورتس، أشاد ليفاندوفسكي بثبات أداء اللاعب الدولي الإنجليزي وتأثيره. وقال: "هاري كين يسجل دائمًا الكثير من الأهداف، وهو يلعب بشكل جيد للغاية ويقوم بعمل رائع. ثم رأيت أنني حققت هذا في 29 مباراة... لو لعبت 34 مباراة، لا أستطيع إلا أن أتخيل أنني كنت سأسجل المزيد! بفضله، أصبحت أكثر فخرًا برقمي القياسي الآن!"
العالم المتغير للمهاجمين
كما انتهز ليفاندوفسكي الفرصة للتفكير في تطور اللعبة الحديثة، مشيرًا إلى أن بيئة كرة القدم الحالية تطرح تحديات مختلفة أمام المهاجمين الطموحين.
وقال: "العالم يتغير. مركز المهاجم أصبح مختلفًا. لا يمكنك أن تتعلم كيف تصبح مهاجمًا رائعًا في الأكاديمية. عليك أن تكون مختلفًا. عليك أن تفكر بطريقة مختلفة".
وأكد ليفاندوفسكي أن المهاجمين النخبة يجب أن يثقوا بحدسهم ويعملوا بحرية بدلاً من اتباع تعليمات تكتيكية صارمة. وتذكر محادثة سابقة مع بيب جوارديولا خلال فترة عملهما معاً في بايرن ميونيخ، عندما نصحه المدرب بالاعتماد على حسه الطبيعي داخل منطقة الجزاء.
وتذكر ليفاندوفسكي: "أخبرني أنني أعرف بالضبط أين يجب أن أذهب. أحتاج إلى الحرية. إذا حصلت على الحرية، يمكنني تقديم أفضل أداء".
كين يغيب عن مباراة غلادباخ
أكد مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني يوم الخميس أن كين سيغيب عن مباراة الدوري الألماني يوم الجمعة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ بسبب إصابة في ربلة الساق.
ومن المتوقع أن يكون اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي قدم أداءً رائعًا هذا الموسم، جاهزًا للمشاركة في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد أتالانتا.
غياب كين يمثل انتكاسة في سعيه لتحطيم الرقم القياسي للفاندوفسكي في الدوري الألماني. سجل مهاجم بايرن 30 هدفًا في المسابقة هذا الموسم، لكنه سيضطر لتسجيل 11 هدفًا آخر في آخر تسع مباريات لبايرن بعد مباراة غلادباخ ليتعادل مع رقم لفاندوفسكي.
