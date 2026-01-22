"نادي دوري الأبطال الحصري" .. إنجاز ليفاندوفسكي "الفريد" أمام سلافيا براغ يضعه بجوار رونالدو وهاري كين!

ومع ذلك، هناك تساؤلات حول المدة التي سيبقى فيها في برشلونة. عقد ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، يقترب من نهايته ليصبح لاعبًا حرًا. وتستمر التكهنات بأن هناك فرقًا في الولايات المتحدة ترغب في ضمه، حيث يفكر في الانتقال للانضمام إلى نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
ورداً على سؤال حول مستقبل اللاعب الشهير رقم 9، قال مدرب برشلونة هانزي فليك: "لا أعرف أين سيكون روبرت ليفاندوفسكي الموسم المقبل. أنا سعيد جداً بوجوده، لكنني صادق أيضاً. تحدثت معه. سنرى ما سيحدث وسنقرر في نهاية الموسم".
أما اللاعب نفسه، فقد ظل متحفظًا، حيث قال في ديسمبر 2025: "لا يزال لدي وقت لاتخاذ قرار. في الوقت الحالي، لا أعرف أين أريد أن ألعب. لا داعي للتفكير في الأمر بعد. لا أعرف أي اتجاه سأتخذه، لكنني لا أشعر بأي ضغط".
وأضاف، مع احتمال تمديد عقده في كامب نو: "أنا لا أتحدث مع المدرب عن الأندية المهتمة. الأمر لا يتعلق بخفض راتبي إلى النصف. الكثير يعتمد على خطة النادي وما أريده".