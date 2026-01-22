Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Harry Kane Champions LeagueGetty/GOAL
"نادي دوري الأبطال الحصري" .. إنجاز ليفاندوفسكي "الفريد" أمام سلافيا براغ يضعه بجوار رونالدو وهاري كين!

إنجاز لم يحققه سوى عدد محدود من اللاعبين في تاريخ البطولة

انضم روبرت ليفاندوفسكي إلى كريستيانو رونالدو وهاري كين ونيمار في نادي الأهداف الحصري الذي يضم مجموعة من أفضل الهدافين في تاريخ دوري الأبطال، ممن وصلوا إلى 20 هدفًا مع ناديين مختلفين بالمسابقة. 

عاد المهاجم البولندي الهداف إلى التسجيل لصالح برشلونة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد سلافيا براج. في الواقع، سجل هدفًا في مرمى فريقه بالدقيقة 44، وهدف آخر لصالح الفريق الكتالوني جعله يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

  • ليفاندوفسكي ينضم إلى رونالدو وكين في نادي دوري أبطال أوروبا

    ليفاندوفسكي هو أحد النخبة القليلة التي حققت هذا الإنجاز، حيث لم يتمكن سوى عدد قليل من أفضل اللاعبين من الوصول إلى هذا الرقم. انتقل المهاجم المخضرم إلى كاتالونيا في عام 2022 بعد أن سجل 69 هدفًا قاريًا مع العملاق الألماني بايرن ميونخ.

    وقد وصل رصيده الآن إلى 20 هدفًا مع برشلونة، بعد أن سجل رقمًا مزدوجًا في البطولات الأوروبية الموسم الماضي. جاء هدفه الأخير في فوز صعب 4-2 على سلافيا براج، الذي شهد تسجيل هدف في مرماه قبل أن يحسم الفوز الصعب.

    لم يسجل سوى ثلاثة لاعبين آخرين 20 هدفًا أو أكثر في دوري أبطال أوروبا مع ناديين مختلفين. ومن غير المفاجئ أن يكون كريستيانو رونالدو أول من دخل سجلات التاريخ بعد أن كان لاعبًا غزير الإنتاج مع مانشستر يونايتد وريال مدريد. حقق كين، قائد منتخب إنجلترا، نفس الرقم مع توتنهام وبايرن ميونخ، بينما حققه نيمار مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

    ليفاندوفسكي يسجل في 15 موسمًا بدوري الأبطال على التوالي

    انضم ليفاندوفسكي الآن إلى تلك المجموعة أيضًا، مع ضمان تسجيله أهدافًا في 15 موسمًا متتاليًا من دوري أبطال أوروبا. حقق النجم البرتغالي رونالدو 16 موسمًا في هذا الصدد، بينما وضع نجم برشلونة ليونيل ميسي ومهاجم ريال مدريد السابق كريم بنزيمة المعيار عند 18 موسمًا.

    وقال ليفاندوفسكي بعد تسجيله هدفًا ضد سلافيا، مع افتتاح رصيده الأوروبي لموسم 2025-26 في المرة السادسة: "أخيرًا جاء الهدف الأول. آمل أن يصبح الأمر أسهل الآن".

    سجل ليفاندوفسكي أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا في عام 2011، عندما كان يلعب في صفوف بوروسيا دورتموند، أحد أقطاب الدوري الألماني. ومنذ ذلك الحين، حافظ على مستواه الفردي المتميز.

    وقد سجل 114 هدفًا في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ويحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين على الإطلاق خلف ميسي (132) ورونالدو (145). وستتاح له فرص لتقليص الفارق مع اثنين من أعظم اللاعبين في التاريخ.

  • أسئلة مستقبلية: النقاش حول الانتقال إلى الدوري الأمريكي

    ومع ذلك، هناك تساؤلات حول المدة التي سيبقى فيها في برشلونة. عقد ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، يقترب من نهايته ليصبح لاعبًا حرًا. وتستمر التكهنات بأن هناك فرقًا في الولايات المتحدة ترغب في ضمه، حيث يفكر في الانتقال للانضمام إلى نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    ورداً على سؤال حول مستقبل اللاعب الشهير رقم 9، قال مدرب برشلونة هانزي فليك: "لا أعرف أين سيكون روبرت ليفاندوفسكي الموسم المقبل. أنا سعيد جداً بوجوده، لكنني صادق أيضاً. تحدثت معه. سنرى ما سيحدث وسنقرر في نهاية الموسم".

    أما اللاعب نفسه، فقد ظل متحفظًا، حيث قال في ديسمبر 2025: "لا يزال لدي وقت لاتخاذ قرار. في الوقت الحالي، لا أعرف أين أريد أن ألعب. لا داعي للتفكير في الأمر بعد. لا أعرف أي اتجاه سأتخذه، لكنني لا أشعر بأي ضغط".

    وأضاف، مع احتمال تمديد عقده في كامب نو: "أنا لا أتحدث مع المدرب عن الأندية المهتمة. الأمر لا يتعلق بخفض راتبي إلى النصف. الكثير يعتمد على خطة النادي وما أريده".

    عقد ليفاندوفسكي: تمديد أم بداية جديدة كلاعب حر؟

    أفادت تقارير حديثة أن برشلونة "منفتح" على فكرة الإبقاء على ليفاندوفسكي لمدة 12 شهراً أخرى. وذلك لأنهم لا يملكون بديلاً مناسباً. غالباً ما قاد فيران توريس خط الهجوم هذا الموسم، لكن المنافسة على المراكز مطلوبة - مما يسمح لفليك بتغيير تشكيلته بينما ينافس على الألقاب الكبرى على عدة جبهات.

    وقد أشير إلى أن البلوجرانا مهتمون بخدمات مهاجم توتنهام السابق كين، الذي يحتوي عقده مع بايرن على بنود خروج. وقد حل كين محل ليفاندوفسكي عندما انتقل إلى أليانز أرينا، ويمكن أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا تم الاتفاق على انتقاله إلى كامب نو.

