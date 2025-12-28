أجرى نادي برشلونة حسابًا ماليًا استثنائيًا خلال المراحل الأخيرة من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني، يتعلق بالمهاجم النجم ليفاندوفسكي. مع حسم لقب الدوري واقتراب الموسم من نهايته، واجه النادي احتمال دفع مبلغ كبير مرتبط بأداء المهاجم وعدد الأهداف التي سجلها.

كان ليفاندوفسكي قد سجل 23 هدفًا في الدوري، ونصت إحدى بنود عقد انتقاله على أن تسجيل هدفين إضافيين سيؤدي إلى دفع 2.5 مليون يورو إضافية إلى ناديه السابق، بايرن ميونخ. ونظرًا للصعوبات المالية التي كان يواجهها برشلونة في ذلك الوقت، كان كبار المسؤولين في النادي حريصين على تجنب أي تكاليف إضافية.

ظهرت تقارير في نوفمبر تشير إلى أن ليفاندوفسكي طُلب منه بشكل غير رسمي الامتناع عن التسجيل في المباريات الأخيرة من ذلك الموسم. على الرغم من أن هذا الطلب بدا غير معقول بالنسبة لنادٍ مبني على التميز الرياضي، إلا أنه عكس واقع فريق يعمل في ظل قيود اقتصادية شديدة، حيث تعاملت حتى المبالغ الصغيرة نسبياً على أنها كبيرة.