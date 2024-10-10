"حلو روبرتو مانشيني لم يكتمل ونزهة الساموراي في غياب البليهي" .. اليابان تكتب التاريخ على الأراضي السعودية

السعودية تتراجع في التصفيات..

"الوضع أزداد تعقيدًا الآن"؛ فالمنتخب السعودي الذي عاد بـ3 نقاط من الصين، في فترة التوقف الدولي الماضي، لم يستطع الصمود أمام قوة اليابانيين.

السعودية خسرت (0-2) من منتخب اليابان، مساء اليوم الخميس، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه الهزيمة.. تراجع الأخضر السعودي إلى "المركز الثالث" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات، برصيد 4 نقاط فقط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا "الوصيف"، و5 نقاط عن اليابان، التي يغرد في الصدارة.

بالطبع.. لن تمر هذه الهزيمة مرور الكرام، خاصة أن مستقبل الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، على المحك؛ ليس من اليوم، وإنما منذ بداياته مع الأخضر، بسبب العديد من الخلافات وتراجع الأداء والنتائج.

وستكون مواجهة البحرين يوم 15 أكتوبر الجاري، على نفس الملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافست الجولة الرابعة من التصفيات؛ هي الفرصة الأخيرة أمام المدير الفني الإيطالي على الأغلب.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد هزيمة السعودية أمام منتخب اليابان في التصفيات، مساء اليوم الخميس..