روبرتو مارتينيز يؤكد أن كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في التاريخ بغض النظر عما إذا كان سيقود البرتغال إلى الفوز بكأس العالم 2026 أم لا
سجل رونالدو: يدعي أنه أفضل لاعب في التاريخ
لم يظهر رونالدو أي علامات على التباطؤ في سن 41 عامًا، حيث حافظ على مستواه الفردي المتميز مع ناديه ومنتخب بلاده. فاز بلقب الدوري مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وحصد خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وعددًا من جوائز الكرة الذهبية.
حصل على جائزتي الحذاء الذهبي في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر، بينما تذوق مجد بطولة أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية كقائد برتغال الذي خاض 226 مباراة دولية وسجل 143 هدفًا.
مارتينيز يؤكد أن رونالدو لا يحتاج إلى الفوز بكأس العالم
لقد أعاد رونالدو كتابة كتب التاريخ بشكل منتظم، ويصر مارتينيز على أنه لا يوجد شيء يتعين على CR7 تحقيقه ليتم الاعتراف به كأعظم لاعب في كل العصور. قال المدرب الإسباني في بودكاست قمة كرة القدم البرتغالية: "سيكون أعظم لاعب على الإطلاق، سواء فاز بكأس العالم أم لا.
مسؤوليتنا هي أن نمنح أنفسنا أفضل فرصة ممكنة للتنافس على اللقب. وهذا يتحقق من خلال التحليل والتحسين المستمر والحفاظ على نفس العقلية التي ساعدتنا على النجاح في دوري الأمم".
وأضاف مارتينيز عن رؤيته لما يجعل رونالدو مميزًا عند العمل معه عن قرب: "لم أعمل أبدًا مع لاعب يركز كل صباح على استغلال اليوم للتحسين. إذا كان بإمكاننا الاحتفاظ بكريستيانو إلى الأبد، فسيكون ذلك أسهل طريقة لمساعدة اللاعبين الشباب عند وصولهم إلى المنتخب الوطني. رغبته هي استغلال كل يوم ليصبح أفضل".
وقد سبق أن تحدث مدرب البرتغال مارتينيز إلى ESPN عن سبب استمرار CR7 في وضع المعايير للاعبين في جميع أنحاء العالم على الرغم من أنه في الأربعينيات من عمره الآن: "أعتقد أننا بحاجة إلى قبول حقيقة أن الجميع في العالم يعرفون كريستيانو رونالدو ولديهم رأي [عنه]. لكن كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى المنتخب الوطني قبل 21 عامًا ليس هو نفسه كريستيانو الذي نراه الآن. الآن، هو لاعب أكثر تمركزًا، مهاجم. إنه لاعب، بالنسبة لنا، هو المهاجم النهائي. إنه أفضل هداف في التاريخ. لذا، فإن وجود لاعب سجل 25 هدفًا في آخر 30 مباراة مع المنتخب الوطني هو هدية".
كيف ساعد فوز البرتغال في دوري الأمم الأوروبية
سعى رونالدو إلى التقليل من أهمية مطالبته بالفوز بكأس العالم، مدعيا أنه لا يحتاج إلى هذا التكريم لترسيخ إرثه. ومع ذلك، فقد شاهد منافسه الأبدي ليونيل ميسي يرفع ذلك الكأس مع الأرجنتين.
من المتوقع أن تكون البرتغال منافسة قوية عندما تنطلق بطولة عالمية أخرى في أمريكا الشمالية، حيث يسعى رونالدو إلى أن يكون قدوة لزملائه. ساعد رونالدو في تحقيق فوز ثانٍ في دوري الأمم الأوروبية عام 2025.
يعتقد مارتينيز أن هذا النجاح سيساعد في الجهود الرامية إلى تحقيق إنجاز كبير آخر. وأضاف في بودكاست قمة كرة القدم البرتغالية: "كان ذلك ضروريًا لثقتنا وإيماننا. عندما تحلل دوري الأمم، تجد أنه ربما يكون أكثر البطولات صعوبة: 10 مباريات على مدار 10 أشهر، وخمسة معسكرات مختلفة، ومباريات خروج المغلوب الحاسمة. الفوز في ألمانيا، حيث لم تفز البرتغال منذ 25 عامًا، ومواجهة بطل أوروبا في النهائي، أعطى الفريق ثقة كبيرة في المستقبل".
كأس العالم 2026: من سيواجه رونالدو والبرتغال؟
تم وضع البرتغال في المجموعة K في كأس العالم 2026. وستبدأ البرتغال مسيرتها نحو المجد العالمي بمواجهة الفائز في مباراة فاصلة بين الاتحادات في هيوستن يوم 17 يونيو. ومن هناك، ستواجه أوزبكستان في تكساس وكولومبيا في ملعب هارد روك في ميامي.
سيتم استدعاء رونالدو إذا كان لائقًا بدنيًا، ويأمل في الاقتراب من تحقيق 1000 هدف في مسيرته بحلول الوقت الذي يشارك فيه في نهائيات كأس العالم السادسة في مسيرته التي حطمت الأرقام القياسية.
