بعد أنباء فيرمينو .. ماتياس يايسله يثير الجدل عن الأجنبي المستبعد "محليًا" ويكشف رأيه في صفقات الأهلي الشتوية

الأهلي نشط في أيام الميركاتو الأخيرة..

تحدث ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، قبل مواجهة الفتح المرتقبة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأهلي يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويريد الراقي الذي يتألق "قاريًا"، أن يُحسن من مركزه في مسابقة دوري روشن السعودي؛ حيث يحتل الترتيب "الخامس" حاليًا، برصيد 35 نقطة من 18 مباراة.

ويبتعد الأهلي بفارق 3 نقاط عن النصر والقادسية، صاحبي المركزين "الثالث والرابع" على التوالي، و11 نقطة عن الهلال "المتصدر" والاتحاد "الوصيف".