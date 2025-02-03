"لوحة فيرمينو ضد السد تحرج يايسله ورياض محرز يحطم الأساطير" .. جرس إنذار في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

الأهلي يحلق في آسيا..

الأهلي بـ"وجهين" في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.. حقيقة تتأكد في كل مرة يخوض فيها الفريق الأول لكرة القدم، مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة".

ويُعاني الأهلي من تذبذب في الأداء والنتائج، على المستوى المحلي؛ ولكنه يقدم أفضل مستوى ممكن "آسيويًا"، مع تحقيقه الانتصار تلو الآخر.

وفاز الأهلي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد (3-1)، مساء اليوم الإثنين، باستاد حمد بن جاسم في الدوحة القطرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

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ثلاثية الأهلي جاءت عن طريق روبرتو فيرمينو وروجر إيبانيز ورياض محرز، في الدقائق 10 و39 و81 على التوالي؛ بينما أحرز أكرم عفيف، هدف السد الوحيد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. تصدر الأهلي جدول ترتيب مرحلة الدوري بـ"منطقة الغرب" مؤقتًا، برصيد 19 نقطة من 7 مباريات؛ بينما تجمد الفريق القطري عند النقطة 12، في المركز "الرابع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي الكبير على السد، مساء اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا "النخبة"..