روبرتو فيرمينو يرد على مستقبله مع الأهلي .. ورياض محرز: "لم أقم بتطوير مهاراتي!"

الثنائي ظهر بمستوى مبهر ضد السد..

تحدث روبرتو فيرمينو ورياض محرز، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ بعد الفوز على السد، مساء اليوم الإثنين.

الأهلي فاز (3-1) على مستضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

ولعب فيرمينو ومحرز دورًا كبيرًا في هذا الفوز؛ حيث سجل كل منهما هدفًا؛ من بينهما "اللوحة الفنية" التي شهدتها الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

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في الدقيقة العاشرة.. مرر الساحر الجزائري كرة برأسه إلى المهاجم البرازيلي، الذي استقبلها بلعبة "خلفية مزدوجة"؛ مسجلًا هدفًا في شباك الفريق السداوي.