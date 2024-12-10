"كان مختفيًا قبل ركلة الجزاء ولو عاد مارادونا لما حقق نصف أرقامه".. ردود الفعل على أداء صلاح في مباراة ليفربول وجيرونا

ماذا قدم النجم المصري؟

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول، للفوز السادس على التوالي في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، وذلك على حساب جيرونا بهدف نظيف مساء اليوم الثلاثاء.

وضمن ليفربول التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة (بالعلامة الكاملة).

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 61، ليرفع رصيده إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، 44 منها بقميص ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورفع النجم المصري رصيده من المساهمات إلى 28 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ونرصد فيما يلي ردود الفعل على أداء صلاح في مباراة جيرونا وليفربول: