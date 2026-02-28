Goal.com
علي رفعت

النسخة الألمانية لركلات جزاء مبابي وأوشك على حسم الدوري لبايرن ميونخ.. هاري كين المتوحش يعصف ببوروسيا دورتموند!

ثنائية جديدة لهاري كين!

شهد ملعب سيجنال إيدونا بارك فصلًا جديدًا من فصول الإثارة الكروية التي لا تنتهي في مواجهات القمة الألمانية بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

في مباراة حبست أنفاس أكثر من واحد وثمانين ألف متفرج نجح الفريق البافاري في حسم الموقعة لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في ليلة كان بطلها الأول دون منازع هو القناص الإنجليزي هاري كين الذي أثبت مجددًا أنه القوة الضاربة التي تمنح العملاق البافاري القدرة على فرض هيمنته المطلقة على مقاليد الحكم في الدوري الألماني. 

هذه المواجهة تجاوزت كونها مجرد ثلاث نقاط في صراع اللقب بل كانت استعراضًا للقوة من جانب كين الذي بات يهدد كافة الأرقام القياسية المسجلة في تاريخ الكرة الألمانية.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICHAFP

    ريمونتادا بافارية بقيادة القناص الإنجليزي

    بدأت المباراة بضغط مكثف وصعوبات واضحة واجهت بايرن ميونخ خاصة بعد أن تقدم أصحاب الأرض بهدف المدافع نيكو شلوتربيك في الدقيقة السادسة والعشرين مما وضع الضيوف تحت ضغط هائل طوال الشوط الأول.

    ومع انطلاق الشوط الثاني كشر هاري كين عن أنيابه محرزًا هدف التعادل في الدقيقة الرابعة والعشرين بعد استغلاله لتمريرة عرضية متقنة من زميله سيرج جنابري حيث أودعها الشباك بلمسة ذكية. 

    لم يكتف كين بإعادة فريقه للمباراة بل استمر في تهديد مرمى دورتموند حتى نجح في الدقيقة السبعين في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها ببراعة يحسد عليها واضعًا الكرة داخل الشباك رغم محاولة الحارس جريجور كوبيل التصدي لها ليعلن عن تقدم فريقه في النتيجة ويؤكد تفوقه الذهني والفني في اللحظات الحاسمة.

  • أرقام قياسية تتهاوى أمام سطوة كين

    يعيش هاري كين موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس حيث وصل بهذين الهدفين إلى هدفه الـ 30 في الدوري الألماني خلال 24 مباراة فقط وهو معدل تهديفي مرعب يجعل رقم روبرت ليفاندوفسكي التاريخي كهداف لموسم واحد في خطر حقيقي، حيث يفصله 11 هدفًا فقط مع بقاء عشر جولات كاملة على نهاية الموسم.

     ونجح كين في تحقيق إنجاز فريد بتسجيل هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية في بطولة الدوري وهو ما يعكس استمرارية مذهلة في الأداء.

    كما رفع النجم الإنجليزي رصيده الإجمالي من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده إلى خمسين هدفًا خلال الموسم الحالي وهو رقم مذهل لكوننا لا نزال في شهر فبراير مما يجعله مرشحًا فوق العادة لكافة الجوائز الفردية الكبرى.

  • الفاعلية الهجومية

    لم تكن مساهمة كين مقتصرة على الأهداف فقط بل كشفت الاحصائيات عن مردود شبه شامل للنجم الإنجليزي القناص، فقد لمس كين الكرة في ثلاث وثلاثين مناسبة ونجح في تنفيذ ست عشرة تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت ثلاثة وسبعين بالمئة.

    كما أظهر تفوقًا كبيرًا في ألعاب الهواء حيث فاز بجميع الالتحامات الهوائية التي شارك فيها بنسبة مئة بالمئة مما منحه أفضلية واضحة على مدافعي دورتموند. 

    ومن المثير للاهتمام أن قيمة أهداف كين المتوقعة كانت تشير إلى 1.43 هدفاً لكنه بفضل دقة تسديداته نجح في هز الشباك مرتين.

  • هاري كين والنسخة الألمانية لظاهرة ركلات الجزاء

    على الرغم من الأرقام التهديفية الكبيرة إلا أن موجة من الانتقادات والامتعاض الجماهيري بدأت تطفو على السطح عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة إكس حيث وصف الكثيرون هاري كين بأنه نسخة الدوري الألماني من النجم الفرنسي كيليان مبابي في اعتماده المبالغ فيه على ركلات الجزاء لزيادة رصيده من الأهداف. 

    وأشار المتابعون بامتعاض إلى أن كين سجل عشر ركلات جزاء من أصل ثلاثين هدفًا له في الدوري هذا الموسم وهو معدل مرتفع جعل البعض يلقبه بتاجر ركلات الجزاء تشبيهًا بما يفعله مبابي في الدوري الإسباني.

     وذهبت بعض التعليقات إلى أن الدوري الألماني بات مصمماً لخدمة فريق واحد هو بايرن ميونخ بتلميحات أن الفريق يحصل على تسهيلات تحكيمية تساعد نجمه الأول على تصدر المشهد التهديفي دون عناء حقيقي في اللعب المفتوح.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    بيت القصيد

    يظل هاري كين هو الظاهرة الأبرز في الملاعب الألمانية هذا العام وسواء اتفق البعض أو اختلف حول عدد ركلات الجزاء التي يسجلها فإن الحقيقة الماثلة أمام الجميع هي فاعليته المطلقة وقدرته على حسم الألقاب لبايرن ميونخ.

    الفوز في كلاسيكر اليوم جعل البافاريين يضعون يدًا واحدة على درع الدوري قبل أسابيع طويلة من النهاية بفضل لاعب يعرف جيدًا كيف يستغل كل هفوة دفاعية ليحولها إلى هدف أو ركلة جزاء تقتل طموحات الخصوم وتكتب تاريخًا جديدًا في سجلات كرة القدم الألمانية.

