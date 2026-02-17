ركلات الجزاء "آفة تقتل برشلونة".. ليتهم يفكرون مثل ليونيل ميسي!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نتطرق الآن لسبب تنازل الأسطورة ليونيل ميسي، عن "الركلة الجزائية" ضد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ لمصلحة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، زميله وصديقه وقتها في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة.

حسب التقارير الصحفية آنذاك، بالإضافة إلى رواية نيمار نفسه فيما بعد؛ جاء تنازل ميسي عن "الركلة الجزائية" في هذا الوقت الحساس من المباراة، لسببين على النحو التالي:

* أولًا: ميسي كان يشعر بتوتر شديد وقتها؛ بدرجة أنه قال لنيمار "لا أعرف أين سأسدد الكرة".

* ثانيًا: نيمار كان واثقًا قبل المباراة أنه سيُسجل ثنائية في شباك الفريق الباريسي؛ وبالفعل كان لديه هدفًا قبل هذه "الركلة الجزائية".

وإذا عُدنا بالذاكرة إلى هذه المباراة أساسًا؛ سنتأكد أن نيمار كان في حالة فنية استثنائية، والأفضل في صفوف برشلونة بلا مُنازع.

بل أن البعض يقول إن هذه المباراة، كانت من بين أسباب رحيل نيمار عن برشلونة صيف 2017؛ حيث أرجعت الصحف العالمية الفضل في "الريمونتادا" ضد باريس لميسي، بينما كان الساحر البرازيلي هو بطلها.

بمعنى.. نيمار شعر أنه سيبقى في ظل ميسي، طالما يلعب معه في صفوف العملاق الكتالوني؛ لذلك.. فضل الانفصال عنه والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان يبني فريقًا بأسماء قوية للغاية.

وبعيدًا عن كون التجربة الباريسية، لم تكن مثلما توقعها نيمار، أو أنه ندم عليها فيما بعد؛ فإنه بالعودة إلى تقريرنا الأساسي، سنجد أن ميسي تنازل عن "الركلة الجزائية" للاعب الأجهز ذهنيًا وفنيًا.

نعم.. ميسي لم يتمسك بـ"ترتيب منفذي ركلات الجزاء"؛ بل نظر إلى مصلحة برشلونة وقتها، خاصة أن نيمار ربما يكون أفضل منه حتى في تسديدها.