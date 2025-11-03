رغم هدية ركلة الجزاء.. نصيحة مبابي "تورط" فينيسيوس مع تشابي ألونسو!

حقق ريال مدريد فوزًا كاسحًا على ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، ليستعيد الفريق الملكي تألقه ويعزز موقعه في صدارة الترتيب.

وشهدت انطلاقة اللقاء احتفال النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي التي تسلمها الجمعة، قبل أن يترجم تألقه سريعًا بتسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 19، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تمريرة رائعة من أردا جولر.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء ثانية تولى تنفيذها فينيسيوس جونيور، لكن الحارس جولين أجيرزابالا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 43. وبعدها بدقيقة فقط، أطلق جود بيلينجهام تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الشباك، معلنًا الهدف الثالث للملكي قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب تشابي ألونسو عدة تغييرات للحفاظ على جاهزية الفريق، قبل أن يختتم ألفارو كاريراس المهرجان بهدف رابع صاروخي في الدقيقة 82.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول الترتيب محققًا فوزه العاشر في 11 مباراة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر ضمن مناطق الهبوط.