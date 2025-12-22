رغم صدارة برشلونة.. تميمة حظ تاريخية تبشر ريال مدريد بلقب الليجا!

بعد أن نجح ريال مدريد في إنقاذ موقفه بفوز صعب وثمين على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (1-2) في فيتوريا، أكمل رجال المدرب تشابي ألونسو "العلامة الكاملة" في رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر إلى إقليم الباسك هذا الموسم، محققين ثلاثة انتصارات من أصل ثلاث مباريات بعد تفوقهم سابقاً على ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو.

هذا الاكتساح الشمالي لا يمثل مجرد نقاط إضافية في رصيد الفريق، بل يُفعل "تميمة حظ" تاريخية لطالما اقترنت بتتويج النادي الملكي بلقب الليجا.

تشير سجلات التاريخ إلى حقيقة رقمية مثيرة؛ فمنذ موسم 1932-33، كلما تمكن "الميرينجي" من قهر ثلاثي الباسك (ألافيس، سوسيداد، وبيلباو) في عقر دارهم، انتهى الموسم برفعهم درع الدوري، وهو سيناريو تكرر بدقة في خمس مناسبات سابقة آخرها موسم 2023-24.

هذه الإحصائية تجعل جماهير مدريد تفرك أيديها تفاؤلاً، حيث يبدو أن الطريق نحو اللقب الـ37 قد عُبدت بانتصارات الشمال.