رغم تأكيدات تشابي ألونسو.. سفر متأخر لمبابي يعيد الشكوك لموقفه من كلاسيكو السوبر!

سيتزين ملعب الإنماء، مساء يوم الأحد القادم لاستقبال قمة الكرة الإسبانية، والتي ستجمع برشلونة، أمام ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وكان الفريق الكتالوني، قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد التغلب على أتلتيك بيلباو، في نصف نهائي البطولة الأول، ونجح رافينيا في تسجيل هدفين، بينما سجل كل من روني بردغجي، فيران توريس، فيرمين لوبيز، هدفًا لكل لاعب.

على الجانب الآخر، وصل ريال مدريد، إلى المباراة النهائية بعد حسم ديربي مدريد، امام أتلتيكو مدريد، بهدفين لهدف مساء يوم الخميس، في مباراة افتتح فيها فالفيردي، أهداف اللقاء بتسديدة صاروخية، قبل أن يضيف رودريجو، الهدف الثاني للميرينجي في مطلع الشوط الثاني، وقلص ألكساندر سورلوث الفارق في الدقيقة 58.

وسبق وأن التقى ريال مدريد، مع برشلونة، في كأس السوبر الإسباني 18 مرة قبل ذلك، كانت الغلبة فيهم للفريق الملكي الذي فاز في 10 مواجهات، بينما حسم البلوجرانا، 6 مواجهات لصالحهم، وانتهت مباراتان بالتعادل.