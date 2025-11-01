Getty Images
رغم استمراره على مقاعد البدلاء.. مدرب دورتموند: بيلينجهام "الصغير" يتقدم أسرع مما توقعت!
أرقام جوب بيلينجهام في موسمه الأول مع بوروسيا دورتموند
على الرغم من حصوله على دقائق متفرقة، يواجه النجم الإنجليزي الشاب جوب بيلينجهام صعوبة واضحة في حجز مكان دائم بالتشكيلة الأساسية لنادي بوروسيا دورتموند، خصوصاً في منافسات البوندسليجا.
شارك بيلينجهام الصغير حتى الآن في 14 مباراة ضمن 3 بطولات مختلفة، بإجمالي 561 دقيقة من اللعب، بدأ 5 منها فقط أساسيًا، وأكمل 2 حتى النهاية، ولم يسجل أي هدف، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين.
وتوزعت مشاركاته كالتالي: 9 مباريات في الدوري الألماني (البوندسليجا)، 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا (ساهم خلالها بتمريرتين حاسمتين)، مباراتان في كأس ألمانيا، علمًا بأنه خاض 4 مباريات في كأس العالم للأندية، التي شهدت تسجيله لهدفه الأول وتقديم تمريرة حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد المواهب المنتظرة في صفوف "أسود الفيستيفال".
فبعد أن حصل على ثقة المدرب ليشارك كأساسي في أول جولتين في الدوري (ضد سانت باولي ويونيون برلين)، اختفى بيلينجهام تماماً من قائمة اللاعبين الأساسيين في البطولة المحلية.
ومنذ ذلك الحين، اقتصر دور اللاعب في جميع مبارياته السبع التالية في الدوري على الدخول كبديل، وغالباً لدقائق محدودة في أواخر المباريات. وتشمل هذه المشاركات الهامشية 13 دقيقة فقط ضد فولفسبورج ومثلها ضد ماينز، بل وتقلصت إلى 5 دقائق فقط في المباراة ضد كولن، مما يعكس تراجعاً واضحاً في ترتيبه ضمن خيارات المدرب الأساسية في البوندسليجا.
ماذا قال نيكو كوفاتش عن جوب بيلينجهام؟
سُئل نيكو كوفاتش في مؤتمر صحفي عن دور جوب بيلينجهام في خططه، فعلق: "إنه حاضر، يتمتع بحضور بدني رائع وجودة فنية أظهرها مرة أخرى هنا خلال 30 دقيقة قضاها على أرض الملعب (في مباراة أوجسبورج أمس الجمعة، والتي حسمها دورتموند بهدف نظيف)".
وأضاف: "ليس لدي أي شكوك حياله، بل العكس تمامًا. نحن نعمل على تطويره خطوة بخطوة. في الواقع، إنه يتقدم حتى أسرع مما توقعت لأن الشاب يمتلك جودة كبيرة جدًا".
أزمة والد بيلينجهام مع مسؤولي دورتموند
أثار موقف لوالد جوب بيلينجهام، مارك، جدلاً كبيراً في نادي بوروسيا دورتموند، وذلك عقب مباراة الفريق ضد سانت باولي في أغسطس الماضي.
فبعد أن قرر المدرب نيكو كوفاتش استبدال جوب بين الشوطين، أبدى والده، الذي يعمل أيضاً كمستشار له، غضباً شديداً. ووفقاً للتقارير، توجه مارك بيلينجهام إلى منطقة النفق المؤدي لغرف الملابس بعد المباراة، ودخل في "مواجهة حادة" ونقاش "عاطفي" مع المدير الرياضي للنادي، سيباستيان كيل، معترضاً على قرار استبدال نجله. هذا التصرف دفع إدارة دورتموند لاتخاذ إجراء حاسم؛ حيث أصدر كيل بياناً رسمياً أكد فيه منع دخول عائلات اللاعبين ووكلائهم إلى "المنطقة" المخصصة للاعبين والمدربين، مشدداً على أن "هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى".
ماذا بعد لجوب بيلينجهام ودورتموند؟
يُظهر السجل المهني للاعب الوسط الإنجليزي جوب بيلينجهام، البالغ من العمر 20 عامًا، تطورًا استثنائيًا في قيمته السوقية ومسيرته. ففي سبتمبر 2022، كان اللاعب قد تم تصعيده للتو لفريق برمنجهام الأول بقيمة سوقية متواضعة بلغت 500 ألف يورو فقط.
خلال عام واحد، قفزت قيمته إلى 5 ملايين يورو عند انتقاله إلى سندرلاند في يوليو 2023، في صفقة كلفت "القطط السوداء" 1.75 مليون يورو فقط.
لكن الانفجار الحقيقي في مسيرة اللاعب كان هذا الموسم؛ فبعد تألقه اللافت، قفزت قيمته السوقية إلى 22 مليون يورو، مما دفع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لاستثمار كبير في 6 أكتوبر 2025، حيث دفع النادي 30.50 مليون يورو للتعاقد معه. ويؤكد هذا الاستثمار ثقة دورتموند الكبيرة في مستقبل اللاعب، حيث تم توقيع عقد طويل الأمد معه يضمن بقاءه في النادي حتى يونيو 2030.
يستعد جوب ودورتموند لفترة مكثفة وحاسمة قبل نهاية العام، حيث يخوض الفريق 9 مباريات قوية على جبهتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.
تبدأ التحديات الكبرى بمواجهة أوروبية من العيار الثقيل، عندما يحل الفريق ضيفاً على مانشستر سيتي يوم الأربعاء 5 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال.
بعد ذلك مباشرة، يعود "أسود الفيستيفال" للمنافسة المحلية برحلة لمواجهة هامبورج يوم السبت 8 نوفمبر.
وتتواصل المباريات القوية في الدوري، حيث يستضيف الفريق شتوتجارت (22 نوفمبر) قبل أن يخرج لمباراة قمة مرتقبة ضد باير ليفركوزن (29 نوفمبر). أوروبياً، يستقبل دورتموند فياريال (25 نوفمبر) وبودو/جليمت (10 ديسمبر) في مباريات لا تقبل القسمة على اثنين لحسم التأهل.
وسيختتم الفريق عام 2025 بمواجهتين في الدوري الألماني، الأولى خارج أرضه ضد فرايبورج (13 ديسمبر)، والأخيرة على ملعبه "سيجنال إيدونا بارك" أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم 20 ديسمبر.
