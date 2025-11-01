رغم استمراره على مقاعد البدلاء.. مدرب دورتموند: بيلينجهام "الصغير" يتقدم أسرع مما توقعت!

على الرغم من حصوله على دقائق متفرقة، يواجه النجم الإنجليزي الشاب جوب بيلينجهام صعوبة واضحة في حجز مكان دائم بالتشكيلة الأساسية لنادي بوروسيا دورتموند، خصوصاً في منافسات البوندسليجا.

شارك بيلينجهام الصغير حتى الآن في 14 مباراة ضمن 3 بطولات مختلفة، بإجمالي 561 دقيقة من اللعب، بدأ 5 منها فقط أساسيًا، وأكمل 2 حتى النهاية، ولم يسجل أي هدف، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين.

وتوزعت مشاركاته كالتالي: 9 مباريات في الدوري الألماني (البوندسليجا)، 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا (ساهم خلالها بتمريرتين حاسمتين)، مباراتان في كأس ألمانيا، علمًا بأنه خاض 4 مباريات في كأس العالم للأندية، التي شهدت تسجيله لهدفه الأول وتقديم تمريرة حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد المواهب المنتظرة في صفوف "أسود الفيستيفال".

فبعد أن حصل على ثقة المدرب ليشارك كأساسي في أول جولتين في الدوري (ضد سانت باولي ويونيون برلين)، اختفى بيلينجهام تماماً من قائمة اللاعبين الأساسيين في البطولة المحلية.

ومنذ ذلك الحين، اقتصر دور اللاعب في جميع مبارياته السبع التالية في الدوري على الدخول كبديل، وغالباً لدقائق محدودة في أواخر المباريات. وتشمل هذه المشاركات الهامشية 13 دقيقة فقط ضد فولفسبورج ومثلها ضد ماينز، بل وتقلصت إلى 5 دقائق فقط في المباراة ضد كولن، مما يعكس تراجعاً واضحاً في ترتيبه ضمن خيارات المدرب الأساسية في البوندسليجا.