أعلن ريان جيجز أن جاريب بيل هو أفضل لاعب في تاريخ بلاده على الرغم من إنجازاته الرائعة مع مانشستر يونايتد، فقد فاز جيجز بـ 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات في أولد ترافورد، والتي تضمنت أربعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي واثنين في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، يعتقد الويلزي أن بيل هو أفضل لاعب لعب لويلز على الإطلاق.
رغم أسطوريته في مانشستر يونايتد.. ريان جيجز: لست أفضل لاعب ويلزي في التاريخ!
- Getty Images Sport
مسيرة أسطورية مع مانشستر يونايتد
قضى جيجز كامل مسيرته الكروية مع مانشستر يونايتد، والتي امتدت من 1990 إلى 2014. كما خاض الجناح السابق 64 مباراة دولية مع منتخب ويلز، الذي دربه لمدة أربع سنوات بين 2018 و2022.
خلال الفترة التي قضاها في تدريب فريق التنانين، أشرف جيجز على بيل، وشهد عن قرب أداءه الرائع. استمتع بيل نفسه بمسيرة لاعب لامعة، شملت خمسة انتصارات في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة التي قضاها مع ريال مدريد، بينما فاز لاعب توتنهام السابق أيضًا بثلاث مرات في الدوري الإسباني مع العملاق الإسباني.
وعلى الرغم من أن ويلز أنتجت عددًا من المواهب الرائعة في تاريخها، بما في ذلك إيان راش وجون تشارلز ونيفيل ساوثال وجاري سبيد، يعتقد جيجز أن بيل هو الأفضل بين مجموعة من اللاعبين الموهوبين بشكل لا يصدق. يشعر اللاعب البالغ من العمر 52 عامًا أن كل ما فعله بيل لكرة القدم الويلزية يعني أن المهاجم يجب أن يُعتبر أفضل لاعب في تاريخ ويلز.
"بيل هو أكثر من قدم للكرة الويلزية"
في سياق المنتخب الوطني، أقر جيجز بأن بيل يستحق لقب أفضل لاعب في تاريخ بلاده، حيث قال لموقع Wales Online: "أعتقد أن هناك الكثير من المشجعين الذين لن يتحدثوا فقط عني وعن جاريث. لاعبون مثل إيان راش ونيفيل ساوثال كانوا أيضًا من الطراز العالمي في ذروة مسيرتهم".
وأردف: "شخصيًا، أعتقد أن جاريث قد قدم الكثير لكرة القدم الويلزية فيما يتعلق بما فعله في عام 2016 أو في الفترة التي سبقت ذلك، والأهداف التي سجلها، وأهمية تلك الأهداف، والطريقة التي سجلها بها".
تتوافق تعليقات جيجز بشكل وثيق مع مسيرتهما الدولية. في حين كان الأول يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه لاعب شبه مثالي للـ"تنانين" بعد أن برع على مستوى الأندية، كان بيل محوريًا في وصول ويلز إلى نصف نهائي يورو 2016.
يعتقد جيجز أن الأهمية الحقيقية لبيل تتجاوز الإحصائيات والألقاب، حيث يعتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا أعاد تشكيل ثقافة كرة القدم الويلزية.
وأضاف جيجز: "الآن، بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات، ترى العديد من اللاعبين الشباب في النظام الذين لديهم أيضًا خيار اللعب مع إنجلترا، يختارون ويلز بسبب ما فعله جاريث والإرث الذي تركه. لذا، من حيث التأثير، فإن الفضل يعود بالتأكيد إلى جاريث بسبب المكانة التي كنا فيها والمكانة التي نحن فيها الآن".
- Getty Images Sport
مشوار متذبذب
لكن جيجز قام بتعديل دوره ليلعب على أعلى مستوى لفترة أطول، حيث لم يتقاعد من اللعب إلا في عام 2014 عن عمر 40 عامًا. بالمقارنة، عانى بيل من إصابات متكررة خلال مسيرته الكروية، مما دفعه إلى اعتزال اللعب عن عمر 33 عامًا بعد فترة قصيرة قضاها في دوري المحترفين الأمريكي مع فريق لوس أنجلوس إف سي.
وكشف بيل أن مرض والده كان السبب الذي دفعه إلى الاعتزال، قائلاً: "مرض والدي وكان لذلك دور كبير في قراري. لا يعرف الناس ما يمر به أي شخص في المنزل، لكنني سرعان ما أدركت أن هناك ما هو أهم في الحياة من كرة القدم".
في الوقت نفسه، يعتقد الجناح السابق لمانشستر يونايتد أن هناك فرقًا بين اللاعبين على مستوى الأندية، مضيفًا: "بالنسبة للأندية، الأمر مختلف لأنني لعبت من سن 17 إلى 40 عامًا وكان لي مسيرة طويلة".
أقر جيجز مرة أخرى بأن بيل يتفوق على المستوى الدولي، قائلاً: "لكنني أعتقد أنه بالنسبة لويلز والتأثير الذي أحدثه على كرة القدم الويلزية، لا بد أن يكون جاريث (الأفضل)".
غياب عن التدريب
لم يعمل جيجز بشكل احترافي منذ أن ترك منصبه كمدرب لمنتخب ويلز في عام 2022 بعد أن تم القبض عليه في عام 2020. وُجهت إلى جيجز تهمة التحكم في سلوكه والاعتداء على صديقته السابقة، على الرغم من أنه نفى هذه التهم.
وقال جيجز في بيان صدر في ذلك الوقت: "بعد تفكير طويل، أستقيل من منصبي كمدرب للمنتخب الوطني لويلز للرجال على الفور".
وأردف: "لقد كان شرفًا وامتيازًا لي أن أدير منتخب بلدي، ولكن من الصواب أن يستعد الاتحاد الويلزي لكرة القدم والطاقم الفني واللاعبون للبطولة بثقة وتوضيح ودون تكهنات حول منصب مدربهم الرئيسي".