رسميًا | برشلونة يُعلن غياب رافينيا ضد ريال سوسييداد

أعلن برشلونة مساء الأحد عن القائمة التي ستواجه ريال سوسييداد في وقت لاحق اليوم، الأحد، لحساب منافسات الدوري الإسباني، والتي شهدت غياب رافينيا، بالإضافة للغائبين منذ فترة جافي وأندريس كريستينسن للإصابة.

وذكرت "موندو" أن النجم البرازيلي يعاني من كدمة في الفخذ الأيسر تعرض لها في التدريبات، وهي السبب الأساسي وراء عدم استدعاء اللاعب بشكل احترازي وإراحته خوفًا من تفاقم الإصابة.