كشفت تقارير صحفية أن باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي ليون، أبدى إعجابه بقدرات، النجم البرازيلي المعار، إلى صفوف الفريق الفرنسي، من ريال مدريد، ويسعى إلى ضمه بشكل نهائي وتفعيل بند الشراء.
رسالة مخيفة لريال مدريد.. مدرب ليون يخطط للاحتفاظ بإندريك
ليون يعمل على الاحتفاظ بإندريك
قدم إندريك تمريرة حاسمة لأبنر فينيسيوس ليسجل هدف الفوز في مباراة ليون التي انتهت بفوزه 2-1 على بريست، ثم تبع ذلك بثلاثية في الفوز الساحق 5-2 يوم الأحد على ميتز. أداء اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا دفع فونسيكا إلى تقديم طلب إلى مجلس الإدارة للتفاوض مع ريال مدريد لتمديد فترة إعارة إندريك إلى ما بعد نهاية الموسم.
في حين أن الاتفاق الأولي كان يقضي ببقاء إندريك في بارك أول حتى الصيف، يأمل فونسيكا أن يتوصل ليون وريال مدريد إلى اتفاق يبقي المهاجم الشاب في النادي حتى نهاية موسم 2026-27، وفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN"
حصل إندريك على فرصة الانتقال إلى فرنسا بعد أن عانى من قلة وقت اللعب في العاصمة الإسبانية في النصف الأول من الموسم، حيث فقد مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة تشابي ألونسو. بعد انتقاله إلى فريق الدوري الفرنسي، تم استبدال ألونسو بألفارو أربيلوا، ويبقى أن نرى ما هي خططه بالنسبة للاعب البرازيلي.
موقف إندريك
في غضون ذلك، يشعر إندريك بالرضا عن قراره بالانتقال إلى ليون في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة للحصول على مزيد من وقت اللعب. لم يلعب المهاجم سوى 12 دقيقة في الدوري تحت قيادة ألونسو في النصف الأول من الموسم.
وبعد أن سجل ثلاثية ضد ميتز، قال إندريك بعد مباراة الأحد: "كانت هذا أول هاتريك في حياتي، وأنا سعيد جدًا، حقًا. كانت مباراة رائعة. سأحتفظ بالكرة من تلك المباراة في منزلي. إنه يوم رائع في حياتي".
عندما سُئل عن أولئك الذين شككوا في قراره بمغادرة ريال مدريد إلى ليون في عام كأس العالم، قال إندريك: "أعتقد أنه كان من الرائع حقًا اللعب في الدوري الفرنسي. إنه قوي، مع الكثير من العدوانية. يعجبني ذلك، لم يكن الانتقال إلى ليون خطأً. الحياة هكذا. كانت حياتي دائماً صعبة، لم تكن سهلة أبداً. أبقى قوياً بفضل القوة التي أحصل عليها من الأشخاص من حولي. هذه مجرد البداية. لطالما أخبرني الناس أن ليون فريق رائع وأن عليّ أن آتي وألعب هنا، والحقيقة أن الفريق جيد جداً بالفعل."
ليون مكان رائع
كما استمع إندريك لنصيحة مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي قبل أن ينتقل إلى ليون في يناير. وأضاف: "ليون مكان رائع، أنا محظوظ جداً وأشعر أنني في مكان جيد هنا".
وأضاف: "هذا الهاتريك مهم جدًا بالنسبة لي، فهو يساعد الفريق على الفوز وأنا سعيد جدًا. أستطيع المساهمة في الفريق وأشعر أنني أنتمي إليه. وكأن الله أخبرني أن هذا هو المكان المناسب لمسيرتي المهنية. كل يوم، كل لحظة، لم أكن أتخيل ذلك أبدًا، والآن أصبح حقيقة، هناك تفاهم كبير مع زملائي في الفريق والمشجعين والموظفين أيضًا. سنواصل العمل بجدية أكبر ونحن نركز بالفعل على المباراة التالية".
استمرار سلسلة الانتصارات
بفوزه على ميتز يوم الأحد، صعد ليون إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث واصل فريق فونسيكا سلسلة انتصاراته إلى أربع مباريات. ومع ذلك، لا يزال ليون متأخراً بتسع نقاط عن متصدر الدوري وحامل اللقب باريس سان جيرمان.
تجاوز الفريق الباريسي لينس المتألق في صدارة الدوري الفرنسي، بعد أن فاز مرسيليا 3-1 على فريق بيير ساج في ملعب فيلودروم.
سيستقبل ليون فريق باوك في الدوري الأوروبي قبل أن يستأنف مباريات الدوري بمباراة على أرضه ضد ليل الأسبوع المقبل.