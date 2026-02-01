اتخذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرارًا مفاجئًا بإراحة عدد من النجوم، على رأسهم القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المشاركة في مباراة الرياض.
تعجب من "إجهاد" رونالدو: رسالة القوس تثير الجدل حول سبب غياب قائد النصر أمام الرياض!
النصر يترقب "هدية" الكلاسيكو
ويأتي قرار جيسوس، بالتزامن مع انتظار النصر لهدية الكلاسيكو، الذي سيجمع بين الهلال والأهلي، على ملعب المملكة أرينا، غدًا، في قمة الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.
وقبل الكلاسيكو، يخوض النصر مباراة الديربي أمام الرياض، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، حيث يأمل الأصفر في هدية تتمثل في اقترابه من الهلال المتصدر، أو فك شراكة النقاط مع الأهلي.
غياب نجوم العالمي
وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، سيغيب عن مباراة الرياض، وكذلك كينجسلي كومان، بسبب الإرهاق، بينما يغيب مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان العالمي، لعدم الجاهزية.
في المقابل، قرر جيسوس، استدعاء المحترف العراقي الشاب، حيدر عبد الكريم، المنضم حديثًا للنصر، في الفترة الشتوية، ليتواجد في قائمة الأصفر خلال مواجهة الإثنين.
إجهاد ليس بدنيًا
وفي هذا السياق، وجه الإعلامي الرياضي بتال القوس، رسالة أثارت الكثير من الجدل، تعليقًا على استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة الرياض، بسبب الإجهاد.
وقال القوس في رسالته عبر منصة (إكس): "رونالدو إجهاد. فعلًا إجهاد، لكن ربما ليس بدنيًا".
ولاقت رسالة القوس ردود أفعال واسعة، فيما علق الناقد عبد العزيز المريسل، قائلًا "المعلومة لدي أنه إجهاد بدني، ولكن بحكم معرفتي برونالدو، فهو ما شاء الله أفضل من اللاعبين الشباب في هذه الناحية رغم بلوغه العام الـ41".
وحملت تعليقات إعلامية، تلميحات ساخرة، حيث قال إبراهيم محمد العتيق، إن الغياب يمكن أن يكون مرفق بعرض، بينما قال فارس السبيعي "جاءه مغص مجرد أن سمع بنزيما يمكن أن يأتي إلى الهلال".
وفسر بتال القوس، المقصود من رسالته بشأن غياب رونالدو، بأن إجهاده "ذهنيًا"، وليس بدنيًا، ومن المرجح أنه يشعر بالتعب من طلبات الجماهير.
تجهيز لمباراة الكلاسيكو
ولعلّ السبب الأرجح نحو إراحة عدد من نجوم النصر عن مواجهة الرياض، في ظل ضغط المباريات، الذي سبق وأن أشار إليه جورج جيسوس، مسبقًا.
يأتي ذلك، في ظل الاختبار الكبير الذي ينتظر النصر، عقب ديربي الرياض، حيث يستعد لمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في الأول بارك، الجمعة المُقبلة، في قمة الجولة الحادية والعشرين.
ورغم أن مواجهة الاتحاد تتطلب جاهزية جميع النجوم، إلا أنه يتعين على النصر تجاوز عقبة الرياض، الذي نجح في إيقاف سلسلة انتصارات الهلال، مع مدربه سيموني إنزاجي، وأجبره على التعادل بهدف لمثله، في الجولة قبل الماضية.
صراع "شاق" على الحذاء الذهبي الثالث
ويواصل كريستيانو رونالدو، سباقه من أجل المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لدوري روشن السعودي، للموسم الثالث على التوالي، رغم أنه يخوض اختبارًا صعبًا، أمام الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، الذي نجح مؤخرًا في انتزاع الصدارة منه.
ومع الوصول للجولة العشرين، فإن إيفان توني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير، يتربع في صدارة هدافي دوري روشن، برصيد "18" هدفًا، بينما يتقاسم كريستيانو رونالدو، الوصافة مع خوليان كوينونيس، مهاجم القادسية، بـ"17" هدفًا.
ورغم ذلك، إلا أن ما يميز أهداف رونالدو، هو تنوع المنافسين الذين استقبلوا أهدافه، علمًا بأن كريستيانو لم يغب عن التسجيل في الدوري، سوى في أربع مباريات فقط من أصل 18.
ولا يزال رونالدو يبحث عن التتويج ببطولة "رسمية" مع النصر، في ظل التنافس على لقبي دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، فيما ودّع الأصفر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "مبكرًا" من ثمن النهائي.
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود، في الجولات 16 و17 و18 و19 على التوالي.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.