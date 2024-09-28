غير موجود في الملعب والحكام يظلموه .. ردود فعل الجماهير على أداء محمد صلاح بلقاء ليفربول ضد وولفرهامبتون

تعرف على ردود فعل الجماهير على أداء صلاح ضد وولفرهامبتون

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه نادي ليفربول، لاحتلال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد صلاح سجل الهدف الثاني لنادي ليفربول بالدقيقة 61 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

ولم يقدم صلاح المستوى المأمول، الأمر الذي جعل الجماهير تهاجمه، بسبب مستواه غير المقنع خلال المباراة رغم تسجيل للهدف الثاني من ركلة جزاء.

ونستعرض فيما يلي أبرز ردود الأفعال للجماهير التي تابعت المباراة من أجل مشاهدة محمد صلاح..

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