جمع بين كريستيانو رونالدو وبيلينجهام، ومهر كأس العالم للهلال .. ردود الفعل على محمد صلاح في لقاء ليفربول وليستر سيتي

الريدز يعود بقوة ويحبط مخطط الثعالب

أحبط ليفربول مخطط ضيفه ليستر سيتي، واستطاع أن يقلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية رائعة على ملعب "آنفيلد" يوم الخميس في جولة "البوكسينج داي" بالبريميرليج، ليمنح لاعبو الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح جماهيرهم احتفالية رائعة بالكريسماس.

تقدم ليستر سيتي بهدف مفاجئ عن طريق جوردون أيو في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد ليفربول بثلاثية رائعة عبر كودي جاكبو (1+45) وكورتيس جونز (49) ومحمد صلاح (82).

ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق 7 نقاط عن وصيفه تشيلسي، والريدز قادر على زيادة الفارق إلى 10 نقاط حيث له مباراة مؤجلة أمام جاره وغريمه إيفرتون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهدف اليوم، استغل صلاح عثرات منافسه النرويجي إرلينج هالاند الذي أهدر ركلة جزاء في مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون ضمن نفس الجولة (18)، ورفع رصيده إلى 16 هدفًا في قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 أهداف عن هالاند و4 عن كول بالمر نجم تشيلسي.

وعانى صلاح من سوء حظ كبير خلال الشوط الأول، حيث أهدر فرصتين محققتين لهز الشباك، إحداهما ارتطمت بالعارضة، إلا أن الحظ حالفه في الشوط الثاني وسجل هدف تعزيز التقدم وتأكيد الفوز لكتيبة آرني سلوت بطريقته المعتادة.

ونال صلاح إشادة واسعة من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد النسخة العربية من "GOAL" بعضًا منها، كالتالي: