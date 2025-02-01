"عبث بتاريخ البريمييرليج واللهم باعد بينه وبين الهلال" .. ردود الأفعال على أداء محمد صلاح أمام بورنموث

النجم المصري يُرهق كتّاب التاريخ في إنجلترا..

"الرجل الذي تطارده الأرقام القياسية".. هذا هو النجم المصري محمد صلاح، الذي وضع بصمته في ملعب فيتاليتي، ليقود ليفربول للفوز على مضيفه بورنموث بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ووقع محمد صلاح على الهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 30، ثم وقع على ثاني أهدافه بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى من الحارس في الدقيقة 76، ليصل إلى 21 هدفًا في 23 مباراة، في الدوري الإنجليزي، ويواصل تربعه في صدارة هدافي البريمييرليج.

وساهم محمد صلاح في قيادة ليفربول لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 56 نقطة من 23 مباراة، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن آرسنال الوصيف، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 40 نقطة، في المركز السابع.

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وخاض محمد صلاح 88 دقيقة في مباراة بورنموث، قبل أن يغادر ملعب المباراة، ليشارك إندو بديلًا له، فيما لمس صلاح الكرة 56 مرة، سجل خلالها هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين، كما بلغت دقة تمريراته 80%، بعدما أرسل 33 تمريرة صحيحة من أصل 41.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ردود الأفعال حول أداء محمد صلاح، في مباراة بورنموث وليفربول..