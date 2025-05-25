على رأسهم رحيم سترلينج وكييزا .. أكثر 10 لاعبين خيبوا الآمال بالدوري الإنجليزي 2024-25

مع اقتراب الحملة من نهايتها، حان الوقت للتفكير في أكثر الانتقالات إحباطًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع اقتراب نهاية الموسم، يتحول التركيز حتماً إلى تحليل الموسم، وتدور المناقشات الأكثر سخونة حول الانتقالات التي لم ترق إلى مستوى التوقعات. في حين أن قلة قليلة من اللاعبين تمكنوا من الانطلاق بقوة في بيئتهم الجديدة، كافح آخرون لتبرير أسعارهم الباهظة ورواتبهم الضخمة وسمعتهم الكبيرة وتوقعاتهم العالية.

واصلت الدوري الإنجليزي الممتاز ريادته في الإنفاق الضخم خلال موسم 2024-25، مما أدى إلى نتائج متباينة مع تلاشي الضجة التي أحاطت ببعض اللاعبين الجدد مع مرور الأسابيع والأشهر - نتيجة للإصابات، وتراجع المستوى، وعدم التكيف مع الفريق.

تضم القائمة معظم نجوم إنجلترا الكبار - بعضهم أكثر من مرة - حيث يقدم GOAL تحليلاً لأكثر الانتقالات إحباطًا في الموسم في الدوري الممتاز...