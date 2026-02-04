رسميًا .. الاتحاد ينهي أزمة نجولو كانتي ويضم النصيري من فنربخشه

وصلت قصة انتقال كانتي إلى فنربخشه إلى خاتمة ناجحة، بعد أقل من 24 ساعة من ظهور مؤشرات على فشلها في جو من التوتر. وأعلن الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريتسيو رومانو أن لاعب الوسط وقع عقدًا سيبقيه في إسطنبول حتى صيف 2028.

يأتي هذا التطور بمثابة ارتياح كبير للنادي التركي العملاق، الذي كان في حالة من الارتباك بعد مرور الموعد النهائي الأولي دون التصديق على الصفقة. حدثت هذه الطفرة بعد أن حصل كلا الناديين على موافقة رسمية من الفيفا للمضي قدماً في التسجيل.

ويبدو أن الهيئة الإدارية قبلت الاستئناف المقدم من فنربخشه بشأن المشكلات الفنية التي واجهتها خلال فترة نظام مطابقة الانتقالات (TMS).

كما أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا موجزًا يؤكد رحيل اللاعب، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يوافق النادي على بيع الفترة المتبقية من عقد نجولو كانتي". سمح هذا الإصدار الرسمي للاعب بإنهاء رحيله من الدوري السعودي للمحترفين والالتزام فورًا بتحديه الجديد في الدوري التركي، مما وضع حدًا للغموض الذي أحاط بمستقبل الفرنسي خلال الـ 48 ساعة الماضية.