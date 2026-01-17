Mohamed Salah Liverpool Premier League 2025-26Getty
علي سمير

لاعب ليفربول السابق عن صلاح : سيكون مصدر إلهاء للفريق ورحيله للسعودية هو الأفضل للجميع

انتقاد جديد للنجم المصري قبل عودته من أمم إفريقيا

انتقد لاعب وسط ليفربول السابق ديتمار هامان محمد صلاح بعد أن أشار نجم الريدز إلى أنه لم يعد لديه ما يثبته في مقابلة مثيرة عقب تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز يونايتد في ديسمبر الماضي. 

قضى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا الفترة الماضية بعيدًا عن ليفربول في كأس الأمم الأفريقية، ويقول هامان إنه قد يكون من الأفضل للاعب والنادي أن ينفصلا، منتقدًا تصريحات المصري بأنه لا يريد "القتال كل يوم" من أجل مكانه في أنفيلد.

  • هجوم مفاجىء من صلاح

    احتل صلاح عناوين الصحف العالمية في 6 ديسمبر بعد أن أطلق انتقادات غير متوقعة تجاه ليفربول ومدربه أرني سلوت، في حديثه للصحفيين بعد أن تم استبعاده للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز في إيلاند رود.

    عاد المصري لاحقًا إلى صفوف الريدز كبديل ضد برايتون، لكن الضرر كان قد وقع بالفعل، ولا تزال هناك علامات استفهام حول مستقبله على المدى الطويل في أنفيلد، خاصة أنه على وشك العودة من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية التي استمرت شهرًا، حيث خرجت بلاده من البطولة بعد هدف ساديو ماني الذي قاد السنغال إلى التأهل للنهائي للعب ضد المغرب.

    قال صلاح للصحفيين في ذلك المساء في ليدز: "ما أراه الآن هو أنكم تلقون بي تحت الحافلة لأنني أمثل مشكلة في الفريق الآن. لكنني لا أعتقد أنني المشكلة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي.

    أريد أن أحصل على الاحترام. لا يجب أن أذهب كل يوم لأقاتل من أجل مكاني لأنني استحققته. أنا لست أكبر من أي شخص آخر، لكنني استحققت مركزي الأساسي. هذه هي كرة القدم. هذا هو الواقع".

  • Mohamed SalahGetty Images

    "لقد صدمتني" - هامان ينتقد صلاح

    يبدو أن تعليقات صلاح قد لامست وترًا حساسًا لدى نجم الريدز السابق هامان، الذي أعرب عن دهشته لتصريحات الجناح واقترح أن الانتقال إلى السعودية أو أي مكان آخر قد يكون "الحل الأفضل".

    وفي حديثه إلى BetGoat، قال هامان : "كانت هناك مستويات سيئة بدون صلاح أيضًا، لذا من غير العدل أن نلقي باللوم عليه وحده. لكن تصريحه عن عدم رغبته في إثبات قيمته كل يوم أثر فيّ. هذا هو الحال بالضبط.

    "عندما تجلب لاعبين مثل إيزاك وإيكيتيكي وفيرتس، ولديك كودي جاكبو، عليك أن تقاتل من أجل مكانك بغض النظر عن الماضي. السؤال الرئيسي هو: هل صلاح مستعد للجلوس على مقاعد البدلاء لبضع مباريات إذا شعر المدرب أن هناك لاعبًا آخر أفضل منه، حتى لو كانت مباراة نصف نهائي أو نهائي دوري أبطال أوروبا؟ إذا لم يكن كذلك، فربما من الأفضل أن يفترق الطرفان.

    "لا أرى سببًا يمنع صلاح وفيرتس من العمل معًا. وجد صلاح صعوبة في التسجيل من اللعب المفتوح منذ عيد الميلاد العام الماضي. السؤال هو إلى أي مدى لا يزال قادرًا على التأثير في المباريات. إنه الآن في سن 32 أو 33؛ بالنسبة للاعبين الهجوميّين، يمكن أن تحدث ستة أشهر فرقًا كبيرًا".

  • تكهنات حول رحيل صلاح عن ليفربول

    وتابع لاعب ليفربول السابق قائلاً: "كان بإمكانه الذهاب إلى السعودية الموسم الماضي، لكنه لم يفعل. لست متأكداً من رغبته في الانتقال للعب هناك لكن إذا سألتني اليوم، فإن ذلك هو الحل الأفضل الآن. ربما سيكون ذلك في صالحه وصالح الفريق.

    لقد أدلى بتصريحات لم أفهمها حقًا، وإذا بقي، فسوف تظل هذه التصريحات عالقة في أذهان اللاعبين. في كل مرة لا يلعب فيها، يُسأل المدرب عن السبب، ويصبح ذلك مصدر إلهاء".

  • Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

    النجم المصري يواجه فترة حاسمة في أنفيلد

    تبقى 18 شهراً على انتهاء عقد صلاح مع ليفربول، ويبدو من المرجح في هذه المرحلة أنه سيكون آخر عقد له مع النادي، بغض النظر عما سيحدث بعد عودته إلى أنفيلد هذا الشهر وفي الصيف.

    لا شك أن الأندية في دوري روشن السعودي ستعود في محاولة لتأمين خدمات اللاعب العربي الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية، مع انتقال صلاح في نهاية المطاف إلى الشرق الأوسط الذي تم الترويج له لعدة سنوات.

    على الرغم من تلاشي التكهنات حول رحيل صلاح هذا الشهر، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا يواجه فترة اختبار في الأسابيع المقبلة، حيث سيتضح دوره في فريق سلوت ريدز، سواء قرر "القتال" من أجل مكانه في التشكيلة الأساسية أم لا.

