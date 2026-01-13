GFX Kylian Mbappe Xabi AlonsoGetty/GOAL
Peter McVitie و علي سمير

رغم الشائعات وأزمة الممر الشرفي .. مبابي حاول التضحية بنفسه لإنقاذ ألونسو في ريال مدريد

اللاعب تربطه علاقة قوية بمدرب الميرينجي الذي رحل عن النادي بعد خسارة السوبر الإسباني

تحدى كيليان مبابي نصيحة الأطباء وخاطر بإصابة خطيرة في الركبة في محاولة يائسة لإنقاذ وظيفة تشابي ألونسو في ريال مدريد.

 لعب النجم الفرنسي رغم الألم في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي خسره فريقه أمام برشلونة، مدركًا أن الخسارة ستعني على الأرجح نهاية المدرب الباسكي، الذي تربطه به علاقة وثيقة على الرغم من قصر المدة التي قضياها معًا في البرنابيو.

  • ألونسو يغادر بعد فشل ريال مدريد في الكلاسيكو

    في حين أن الهزيمة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني حسمت مصير ألونسو في النهاية، كشفت تقارير من فرنسا أن مبابي لعب المباراة وهو يعاني من إصابة خطيرة في الركبة. كان قرار قائد المنتخب الفرنسي باللعب مجازفة محسوبة، مدفوعة برغبته الشخصية في حماية المدرب الذي أصبح معجبًا به بشدة.

    وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية كان مبابي يدرك تمامًا أن مواجهة الكلاسيكو في السعودية كانت ستؤثر بشكل كبير على بقاء ألونسو في منصبه، لذلك حاول التدخل إدراكًا منه أن الهزيمة ستكون المسمار الأخير في نعش المشروع.

    وقرر المهاجم المشاركة رغم إصابته بتمزق في الركبة كان من المفترض أن يبعده عن الملاعب حتى 21 يناير، وجاءت هذه الخطوة كتضحية من أفضل هدافي النادي، الذي خاطر بلياقته البدنية على المدى الطويل على أمل أن تقلب مشاركته موازين القوى ضد غريمهم اللدود.

    • إعلان
  • FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    مبابي تجاهل التحذيرات الطبية من أجل السوبر

    الأمور كانت صعبة على مبابي كثيرًا قبل الكلاسيكو، لأن التواء الركبة الذي يعاني منه خطيرًا لدرجة أن الطاقم الطبي للنادي حدد موعد عودته في أواخر يناير. ومع ذلك، قرر اللاعب تغيير خططه لإنقاذ الموقف.

     من المعلوم أن ألونسو، الذي كان يدرك تمامًا خطورة موقفه، ضغط بشدة لاستخدام أفضل لاعب لديه، حتى لو كان ذلك في دور صغير في نهاية المباراة.

    وافق مبابي على اللعب، مستجيباً لطلبات الجهاز الفني الذي يكن له احتراماً كبيراً. على عكس الشائعات التي انتشرت قبل المباراة، لم يتلق اللاعب الدولي الفرنسي حقنات مسكنة للألم لمساعدته على إكمال اللقاء. بدلاً من ذلك، لعب رغم الألم بشكل طبيعي، متجاهلاً التحذيرات المتعددة من الأطباء بشأن خطر تفاقم الإصابة.

    الخطر كان كبيرًا؛ لأن تفاقم إصابة الركبة يجعله مهددًا بغياب طويل عن الملاعب خلال مرحلة خروج المغلوب الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، واستعداد مبابي لتجاهل هذه التحذيرات يسلط الضوء على خطورة الأزمة في ريال مدريد وولاء الفريق - أو على الأقل نجمه الأكبر - للمدرب الباسكي.

    على الرغم من تضحية نجم باريس سان جيرمان السابق، فقد واجه انتقادات شديدة في أعقاب هزيمة السوبر كأس. فقد منع زملاءه من إقامة ممر شرفي لخصومهم المنتصرين، على الرغم من مطالبة ألونسو لهم بالقيام بهذه اللفتة التقليدية.

  • علاقة قوية بين الثنائي

    في النهاية، لم تؤت هذه المجازفة ثمارها. فاز برشلونة 3-2، وتم إعفاء ألونسو من مهامه بعد ذلك بوقت قصير. ومع ذلك، ظلت العلاقة بين المدرب ومهاجمه النجم سليمة حتى النهاية. بعد ساعتين من الإعلان الرسمي عن رحيل ألونسو، كان مبابي أول لاعب في ريال مدريد يكسر حاجز الصمت، حيث نشر تكريمًا صادقًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

    كتب مبابي: "كانت تجربة قصيرة، لكنها كانت متعة حقيقية أن ألعب تحت قيادتك وأتعلم منك. شكراً لك على ثقتك بي منذ اليوم الأول. سأتذكرك كمدرب ذي رؤية ثاقبة وخبير في كرة القدم. حظاً سعيداً في المستقبل".

  • Real Madrid Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    عهد أربيلوا يبدأ براحة لمبابي

    مع رحيل ألونسو، سيحتاج مبابي إلى فترة نقاهة في المستقبل القريب. تم تعيين ألفارو أربيلوا خلفًا له، حيث صعد من صفوف الشباب ليشغل المنصب الأكثر سخونة في عالم كرة القدم. على الرغم من أن أربيلوا لا يعرف مبابي شخصيًا بعد، إلا أن لديه حليفًا مهمًا في طاقمه وهو المعد البدني أنطونيو بينتوس.

    ومع ذلك، من غير المرجح أن يطلب أربيلوا من مبابي ما طلبه ألونسو. مع زوال الحاجة الملحة لإنقاذ وظيفة المدرب، من المتوقع أن يسود المنطق السليم فيما يتعلق بلياقة اللاعب. من غير المرجح أن يشارك مبابي في مباراة كأس الملك ضد ألباسيتي غدًا، بعد أن غاب بالفعل عن أول حصة تدريبية تحت قيادة المدرب الجديد.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي
0