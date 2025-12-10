"رأيت هذا مع سواريز وفعلته أنا من قبل!".. ستيفن جيرارد يدخل خط أزمة محمد صلاح وآرني سلوت

أبدى أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد رأيه في أزمة محمد صلاح الأخيرة، معتبرًا أن النجم المصري كان "مخطئًا" في تصريحاته النارية، مشددًا في الوقت نفسه على أن النادي "بحاجة لعودته".

وكان صلاح قد أثار جدلًا واسعًا مساء السبت بعد تصريحات غاضبة أدلى بها في المنطقة المختلطة بملعب إيلاند رود، عقب تعادل ليفربول 3-3 أمام ليدز يونايتد بعدما أهدر تقدمه.

صلاح، الذي جلس على مقاعد البدلاء طوال المباراة، قال حينها إنه يشعر بأن النادي "ألقى به تحت الحافلة"، وهي تصريحات جاءت في ظل سلسلة نتائج سلبية للفريق بقيادة المدير الفني آرني سلوت، الذي استبعد صلاح لاحقًا من قائمة مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات صلاح أحدثت موجة واسعة من الانتقادات، وكان من بينهم جيمي كاراجير الذي وصفها بأنها "عار"، والآن، يدخل ستيفن جيرارد على خط النقاش، معلنًا أن صلاح أخطأ عندما قرر طرح مشكلته في العلن.