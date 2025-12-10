Mohamed Salah Steven Gerrard LiverpoolGetty/GOAL
"رأيت هذا مع سواريز وفعلته أنا من قبل!".. ستيفن جيرارد يدخل خط أزمة محمد صلاح وآرني سلوت

أزمة محمد صلاح على صفيح ساخن داخل ليفربول!

أبدى أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد رأيه في أزمة محمد صلاح الأخيرة، معتبرًا أن النجم المصري كان "مخطئًا" في تصريحاته النارية، مشددًا في الوقت نفسه على أن النادي "بحاجة لعودته".

وكان صلاح قد أثار جدلًا واسعًا مساء السبت بعد تصريحات غاضبة أدلى بها في المنطقة المختلطة بملعب إيلاند رود، عقب تعادل ليفربول 3-3 أمام ليدز يونايتد بعدما أهدر تقدمه. 

صلاح، الذي جلس على مقاعد البدلاء طوال المباراة، قال حينها إنه يشعر بأن النادي "ألقى به تحت الحافلة"، وهي تصريحات جاءت في ظل سلسلة نتائج سلبية للفريق بقيادة المدير الفني آرني سلوت، الذي استبعد صلاح لاحقًا من قائمة مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات صلاح أحدثت موجة واسعة من الانتقادات، وكان من بينهم جيمي كاراجير الذي وصفها بأنها "عار"، والآن، يدخل ستيفن جيرارد على خط النقاش، معلنًا أن صلاح أخطأ عندما قرر طرح مشكلته في العلن.

    ماذا قال ستيفن جيرارد؟

    وقال جيرارد في لقاء مع شبكة TNT Sports لصالح برنامج "The Breakdown": "من الواضح أنه غاضب لأنه لا يشارك، وأنا أحترم ذلك. واضح أيضًا أنه يريد مساعدة الفريق، وهذا أحترمه تمامًا. لكن جملًا مثل رمي الناس تحت الحافلة خاطئة. يجب التراجع خطوة إلى الوراء والتعامل مع هذه الأمور مع المدرب مباشرة. هنا يجب أن يتحرك فيرجيل فان دايك قائلاً: كيف سنحل هذا؟ ليس فقط لمصلحة الفريق أو النادي، بل لمصلحة الجماهير أيضًا".

    وأضاف جيرارد متذكرًا تجارب مماثلة مرّ بها: "لقد شاهدت هذا من قبل وعايشته مع سواريز عندما اشتبك مع بريندان رودجرز وجهًا لوجه. حتى أنا فعلتها من قبل. صرّحت بتصريحات قوية في 30 ثانية ضد مانشستر يونايتد وتعرضت للطرد. لا أحد منا كامل، وكل لاعب مرّ بلحظات فقد فيها السيطرة أو تصرف بانفعال. وفي النهاية، عندما تهدأ الأمور، سيقول صلاح لنفسه: لم يكن يجب أن أقول ذلك.. ربما كنت متسرعًا ومنفعلًا".

    وتابع: "في النهاية، ليفربول بحاجة إلى محمد صلاح أن يعود ويلعب جيدًا ويسجل الأهداف. هو أفضل لاعب وأفضل هداف، وسيخرج الفريق من هذه الأزمة. إذا استمرت القصة، فالأمر أكبر مما نراه الآن".

  • مستقبل محل شك

    وجاءت تصريحات جيرارد عقب فوز ليفربول على إنتر ميلان 1-0 بفضل ركلة جزاء متأخرة نفذها دومينيك سوبوسلاي بعد مخالفة لصالح فلوريان فيرتس داخل المنطقة.

    الفوز تحقق دون صلاح، وفي الوقت نفسه نشر اللاعب صورة له في صالة الألعاب الرياضية بمركز تدريب النادي AXA، في رسالة اعتبرها كثيرون موجهة لمدربه.

    وتزايدت التكهنات حول مستقبل صلاح، خاصة بعد تصاعد الحديث عن اهتمام سعودي جديد بضمه. إلا أن اللاعب رفض مرارًا الرد على الأسئلة المباشرة حول إمكانية انتقاله إلى دوري المحترفين السعودي.

  • مباراة برايتون الحاسمة!

    وكان صلاح قد قال بعد مباراة ليدز: "لم أصدق أنني جلست على الدكة 90 دقيقة. هذه هي المرة الثالثة. أعتقد أنها الأولى في مسيرتي، أنا محبط بشدة. قدمت الكثير لهذا النادي عبر السنوات، وخاصة الموسم الماضي. أشعر أن النادي ألقى بي تحت الحافلة. هذا ما أشعر به. هناك من يريد أن أتحمل كل اللوم. النادي وعدني بالكثير في الصيف، والآن أنا على الدكة، لذا يمكنني القول إنهم لم يفوا بالوعود".

    وأضاف: "كانت لدي علاقة جيدة مع المدرب سلوت. الآن لا توجد أي علاقة، ولا أعرف السبب".

    ومع استعداد ليفربول لمواجهة برايتون في أنفيلد يوم السبت المقبل، وهي المباراة التي قال صلاح إنه سيودع خلالها جماهير ليفربول من الملعب لأنه "لا يعرف ما سيحدث بعد كأس الأمم الأفريقية"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان صلاح سيعود إلى التشكيلة.

    ماذا قال سلوت وسيدورف؟

    لكن سلوت لمح بعد الفوز في ميلانو إلى إمكانية إيجاد حل للأزمة إذا اعترف اللاعب بخطئه، حيث قال في حديث مع كلارنس سيدورف على "أمازون برايم": "قلت إن الجميع يرتكبون الأخطاء، لذا أول سؤال هو: هل اللاعب نفسه يعتقد أنه ارتكب خطأ؟ ثم يأتي السؤال التالي: من يجب أن يبادر؟ أنا أم هو؟".

    ثم عاد سلوت ليخفف من حدة تصريحاته قائلاً: "كلارنس قال رأيه، وأنا لم أقل من يجب أن يأخذ الخطوة الأولى. الليلة يجب أن نركز فقط على اللاعبين الموجودين. ليفربول مرّ عبر تاريخه الطويل بالكثير من الليالي مثل هذه. الأداء كان كل ما يمكن أن أطلبه، خاصة أن هذه رابع مباراة خلال عشرة أيام، وهو أمر نادر مع وجود 13 لاعبًا فقط من ذوي الخبرة. بعد خيبة تعادل ليدز، ثم القدوم إلى هنا أمام فريق قوي مثل إنتر، لم نسمح لهم بفرص كثيرة. كانت الروح قوية في الشوط الثاني، وتحسّنا أكثر وأكثر".

    وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل العلاقة بين صلاح وليفربول، في ظل أزمة تعدّ من أبرز القضايا الساخنة في المشهد الكروي الإنجليزي هذا الموسم.

