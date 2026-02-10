رايان رينولدز يتحدث بصراحة عن مشاكل "مربكة" في وريكسهام في رسالة عاطفية إلى روب ماك بمناسبة الذكرى الخامسة لامتلاكه النادي

أصبح رينولدز الآن منخرطًا تمامًا، عاطفيًا وماليًا، في وريكسهام. وقد أخبر موقع The Athletic أنه سمح لمغامرة رياضية مفاجئة أن تستحوذ على حياته: "أعلم أنني من مشجعي كرة القدم ومشجع وريكسهام مدى الحياة لأنني أشعر بحزن شديد عندما نخسر.

"لم أكن من قبل منخرطًا في الفوز والخسارة إلى هذا الحد. عليّ أن أطير عبر المحيط الأطلسي وأنا لا أزال مستيقظًا وواعيًا (بعد المباراة) وأحاول استيعاب الخسارة بأكملها. إنها رحلة طيران مدتها سبع ساعات، ولكنها تستغرق 29 ساعة لسبب ما.

"أطفالي يشعرون بالإحباط بسبب ذلك. إذا كنا نسير في الشارع، يسألني أحدهم عن Deadpool، وعادة ما تكون محادثة تستغرق ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ فقط، أقول فيها "مرحبًا" بشكل أساسي. إذا تحدث أحدهم عن Wrexham، أستدير على الفور وأوقف السيارة بجانب عمود في الشارع. أطفالي يقولون: "أوه لا!"

سعى ماك وراينولدز للحصول على الدعم طوال فترة عملهما في ريكسهام، حيث كان من المهم بالنسبة لهما القيام بعمل يعني الكثير للكثير من الناس بأكبر قدر ممكن من الاحترافية.

وأضاف رينولدز: "لا أحد يستمر في مجال الترفيه لفترة طويلة مثل روب - أو بالتأكيد مثلما استمررت أنا - إذا كنت تتصرف بشكل سيئ مع الناس. نحن متفقان لأننا نشأنا في أسر من الطبقة العاملة لم تكن تملك الكثير. كان لدي ثلاثة أشقاء أكبر مني، وكان والدي شرطيًا (في فانكوفر)، وكما رأيتم في الموسم الأول من Welcome To Wrexham، فقد رأيتم حقًا من أين جاء روب. قد يمنحك ذلك دافعًا في بعض الأحيان، ولكنه قد يوحد قيمك إلى حد ما أيضًا.

"كلانا لديه قيم لم تكن بحاجة إلى أن تكون متطابقة. فقط، في جوهرها، كان من الضروري أن يكون هناك على الأقل نوع من الفهم بأنك تحصل أحيانًا على ما تحتاج إليه ولكن لا تحصل أبدًا على ما تريده، أثناء نشأتك. كان هذا هو المعيار السائد في ريكسهام عندما وصلنا إلى هناك بالنسبة للجميع تقريبًا. أعتقد أن الجميع شعروا بأنهم مهملون في تلك الفترة التي أعقبت عهد تاتشر وما بعد الصناعة. لن أصفها أبدًا بالديستوبيا، لأن هناك دائمًا نارًا في الصدور هناك. ولكن كان هناك حزن أيضًا بالتأكيد.

"الهوية هي أهم شيء. عندما تفقد هويتك، أو تشعر أنك لا تملك هوية، فإن ذلك يشبه الموت إلى حد ما. أعتقد أن النادي يرمز إلى ذلك. هناك ريكسهام في كل ولاية في أمريكا. وفي كل مقاطعة في كندا. وبالتأكيد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. هناك ريكسهام في كل مكان.

"يمكنك أن تكرهني، يمكنك أن تكره روب. لكن لا يمكنك أن تكره تلك المدينة. لا أعرف كيف يمكنك أن تفعل ذلك. كيف يمكنك أن تكره مدينة ريكسهام؟ إنها أجمل مدينة على وجه الأرض."