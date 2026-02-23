Getty/GOAL
رايان رينولدز وروب ماك انتقدا التعليقات "الساذجة للغاية" حول مدرب وريكسهام فيل باركنسون
باركنسون وعد بـ"وظيفة مدى الحياة" في ريكسهام
هذا هو الهدف النهائي لفريق ريكسهام، الذي حقق صعودًا سريعًا على خلفية استحواذ مذهل من قبل قائمة من كبار المستثمرين في عام 2021. حقق الفريق ثلاثة صعودات متتالية من الدوري الوطني إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يتنافس فريق باركنسون على مكان في التصفيات.
أخبر ماك موقع The Athletic مؤخرًا عن سبب عدم التفكير أبدًا في تغيير المدرب: "قال لي [باركينسون] في بداية محادثاتنا: 'الشيء الوحيد الذي أعرفه بالتأكيد هو أنك ستطردني يومًا ما'. قلت: 'حقًا؟'. قال إن كل مدرب كرة قدم يعرف أنه سيُطرد في مرحلة ما. قلت: 'حسنًا، هذا منطقي، وأنا أفهم أن هذا جزء من العمل'.
"لكنني أتحدث مع رايان طوال الوقت، ولا أرى أي سيناريو يمكن أن يؤدي إلى طرد فيل باركنسون. هذا لا معنى له. لقد كان المهندس والمبدع وراء كل هذا. من وجهة نظرنا، فهو سيظل في منصبه مدى الحياة. ما لم يجد وظيفة أخرى يرغب في شغلها، فهو مدربنا. إنه مديرنا. إنه رجلنا. أعلم أن هذا يبدو سخيفًا وربما غير مسؤول أن أقوله علنًا، لكن الحقيقة هي أن هذا هو ما نشعر به. ولقد كنا دائمًا صادقين في إظهار مشاعرنا. كنا دائمًا صادقين قدر الإمكان".
هل يمكن أن ينتقل باركنسون إلى منصب إداري في وريكسهام؟
وقد ردد رينولدز كلمات زميله رئيس مجلس الإدارة، حيث أبدى مجلس إدارة ريكسهام دعمه الكامل لباركنسون البالغ من العمر 58 عامًا. وعند سؤاله عما إذا كان النهج المتبع هو النهج الصحيح، في ظل الضغط الذي يتعرض له كل مدرب لتحقيق النتائج، قال دون جودمان، اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تحول إلى محلل، لـ Grosvenor Casinos: "ربما يكون هذا ساذجًا بعض الشيء، ولكن هناك جزء مني يتساءل عما إذا كان يقصد منصب مدير كرة القدم أو عضو مجلس الإدارة أو سفيرًا. فكل هذه المناصب تندرج تحت مسمى "وظيفة مدى الحياة"، أليس كذلك؟ لست متأكدًا من أن هذا كان منصوصًا عليه. إذا كان يتحدث فقط عن إدارة الفريق، فإن هذا تعليق ساذج للغاية.
"إذا كانت النتائج سلبية ويبدو أن فيل باركنسون قد وصل بهم إلى أقصى ما يمكنه، أعتقد أن باركنسون نفسه يتوقع ربما أن يتم إعفاؤه من مهامه. لكنني أعتقد أن رايان رينولدز ربما يطفو على قمة الموجة التي يركبونها في الوقت الحالي.
"أعتقد أن فيل باركنسون قام بعمل لا يصدق لوضع ريكسهام في سباق التصفيات. كنت سأقول إن تثبيت مركز الفريق في منتصف الجدول كان يجب أن يكون هدفهم في أغسطس. لكن الطريقة التي سارت بها الدوري، جعلتهم في صلب المنافسة.
"أعتقد أن رايان رينولدز يشعر بالسعادة الشديدة في الوقت الحالي لدرجة أن حماسه قد دفعه إلى الاعتقاد بأن فيل باركنسون سيحتفظ بوظيفته مدى الحياة. لكن في كرة القدم، إذا كانت النتائج سيئة في الموسم المقبل ووجدوا أنفسهم في صراع الهبوط، فلن يتفاجأ أحد إذا طُلب من فيل باركنسون الانتقال إلى منصب إداري أو العمل خلف الكواليس، ولا حتى فيل باركنسون نفسه! ففي النهاية، هذه صناعة تعتمد على النتائج."
واصل شركاء هوليوود الاستثمار بكثافة
واصل وريكسهام استثماراته الضخمة في سعيه لتحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، وحقق نتائج رائعة في دوري الدرجة الثانية - وهو دوري معروف بتنافسيته الشديدة ويضم العديد من الأندية التي كانت تلعب في الدوري الممتاز في السابق.
وأضاف جودمان عن حاضر وريكسهام ومستقبله، مع استمرار دور باركنسون في المشروع حتى الآن: "عليك أن تتذكر من أين أخذهم. الانتقال من الدوري الوطني إلى مرحلة التصفيات في دوري الدرجة الثانية كان أمراً يفوق أحلام أي شخص في وريكسهام، حتى الملاك، وحتى فيل باركنسون نفسه. أنا واثق تماماً من ذلك. كنت أتصور أنهم سيشعرون أن التوطيد أمر واقعي.
"كان عليهم تفكيك فريق الموسم الماضي لأن القفزة من الدوري الأول إلى الدوري الممتاز كبيرة من حيث الجودة، وهي فجوة لم يتم سدها بشكل صحيح إلا مؤخرًا من قبل إيبسويتش من حيث النجاح المستمر من الفوز في الدوري الأول إلى الصعود إلى الدوري الممتاز.
"في النهاية، لديهم طموح، وعلى الرغم من أنهم نادٍ ثري الآن، بفضل استثمارات المالكين ونجاح الفيلم الوثائقي، إلا أنهم الآن في بركة مليئة بالأسماك الضخمة، وليس الأسماك الكبيرة فقط. أنا أتحدث الآن عن الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى، لأن هناك خمسة فرق فقط في دوري الدرجة الأولى لم تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وريكسهام هو أحدها. وقد سبق أن لعبت 19 فريقًا في دوري الدرجة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"لذلك ليس من السهل تجاوزها - فالأمر كله يتعلق بالنتائج. إذا كان باركنسون هو الرجل الذي قاد وريكسهام إلى الدوري الممتاز ثم وجدوا الأمر صعبًا، كما هو متوقع، فهل هذا يعني أن النادي تجاوزه؟ هذا ما سيتبين في المستقبل.
"لكنني أتصور أنه سيكون هناك نوع من التقدير - مدرج يحمل اسمه أو تمثال في الخارج - بغض النظر عما سيحدث من الآن فصاعدًا، لأن ما فعله للنادي كرويًا هو أمر رائع حقًا".
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: وريكسهام في سباق آخر للصعود
لم يتكبد وريكسهام سوى هزيمتين في آخر 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وحقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 5-3 على إيبسويتش، الذي يطمح هو الآخر إلى الصعود، في المباراة الأخيرة. ويحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، لكنه لا يتفوق سوى بأربع نقاط على كوينز بارك رينجرز الذي يحتل المركز الثالث عشر.
