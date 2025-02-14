مورينيو كان على حق .. رانييري يستشهد بأنتوني تايلور بسبب التحكيم ضد بورتو!

مدرب الذئاب ينفجر غضباً

لم يتردد مدرب روما كلاوديو رانييو في التعبير عن رأيه في الأحداث التحكيمية للقاء ناديه ضد بورتو الخميس لحساب ملحق دور ال16 للدوري الأوروبي.

كلاوديو رانييري لم يعجبه تحكيم الألماني توبياس شتايلر في مباراة بورتو وروما وخرج بشكل صريح لمهاجمة الطاقم التحكيمي ومسؤول التحكيم في الاتحاد الأوروبي مواطنه روبرتو روسيتي.

المدرب لفريق الجيالوروسي عبر ميكروفونات "سكاي" وفي المؤتمر الصحفي قد عبر عن إحباطه للطريقة التي أدار بها الحكم مواقف المباراة بعد التعادل 1-1 في "دو دراجاو".

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وتعرض بريان كريستانتي للطرد من جانب روما في لقطة أثارت غضب رانييري الذي طلب تغيير اللاعب قبل طرده مباشرة في مناسبتين أثناء تنفيذ ركلة ركنية ولكن رفض الحكم الألماني طلبه بحسب تصريحات المدرب.