ولم يعلن المدافع اعتزاله كرة القدم، حيث يبحث عن فريق جديد في سن 39 عامًا، لكنه يسعى للاستحواذ على النادي الإسباني، حيث بدأ مسيرته الكروية.
خطوة واحدة تفصله عن الاستحواذ الكامل .. تطورات محاولات سيرخيو راموس للسيطرة على إشبيلية
بعد انتهاء عقده .. راموس يعتزم مواصلة اللعب
راموس هو لاعب حر بعد أن قطع علاقاته مع فريق مونتيري المكسيكي، ويسعى للعودة إلى أوروبا ويقال إنه يطمح إلى مكان في المنتخب الإسباني لكأس العالم 2026، بعد أن خاض 180 مباراة مع منتخب بلاده.
قد يبدو هذا الهدف طموحًا بعض الشيء، لكن راموس، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لم يظهر أي علامات على التراجع وهو يقترب من سن الأربعين. ومع ذلك، لديه الكثير ليفعله خارج الملعب.
- Getty
تحديث بشأن عرض راموس لشراء نادي إشبيلية
في نهاية العام، أُعلن أن راموس كان يدرس إمكانية أن يصبح مالكًا لنادٍ. ويُقال إنه جمع مجموعة من المستثمرين المقتنعين بأن الصفقة مع إشبيلية يمكن أن تتم.
يبدو أن خطوة مهمة قد اتُخذت نحو تحقيق هذا الحلم، فوفقًا لـ Cadena SER، توصل راموس وشركاؤه في العرض إلى "اتفاق مبدئي مع مجموعة المساهمين الرئيسيين في النادي".
ويُزعم أنه تم البدء في "فترة استثنائية، سيقوم خلالها الطرفان بفحص الحسابات المالية لسيفيلاي قبل محاولة إبرام اتفاق نهائي".
تعاون راموس مع رجل الأعمال الأرجنتيني مارتن إنك، المدير التنفيذي لشركة Five Eleven Capital، وهي مجموعة استثمارية أمريكية متخصصة في كرة القدم. كلاهما على دراية جيدة بكيفية عمل إشبيلية، حيث أن المدير الرياضي للنادي، أنطونيو كوردون، قد تعاون مع المجموعة في الماضي.
تشير Cadena SER إلى أن راموس "وقع خطاب نوايا مع العديد من المساهمين الرئيسيين في إشبيلية، على أن تكون الخطوة الرسمية التالية هي الاستحواذ".
بطل محلي: لعب راموس مرتين مع إشبيلية كلاعب كرة قدم
لم يحاول راموس أبدًا إخفاء حبه لفريق إشبيلية، حيث أكمل مسيرته التدريبية في أكاديمية الفريق.
وفي عام 2005، انتقل إلى ريال مدريد لمدة 16 عامًا، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولكنه عاد إلى جذوره في عام 2023 بعد موسمين إلى جانب ميسي في باريس سان جيرمان.
استمرت تلك التجربة 12 شهراً فقط، وودّع راموس المشجعين برسالة وداع مؤثرة: "أينما كنت، سيحظى إشبيلية بدعم غير مشروط من مشجع إشبيلية بالفطرة والقلب. شكراً جزيلاً لكم جميعاً".
الآن قد يتم السير مرة أخرى في طريق مألوف نحو الأندلس، حيث تبلغ قيمة العرض المقدم من راموس وشركائه أكثر من 400 مليون يورو. لكن المدافع الأسطوري سيواجه منافسة على إشبيلية، حيث أعربت تسعة أطراف أخرى عن اهتمامها.
يتوجه راموس الآن إلى إشبيلية في محاولة "لمواصلة عملية الاستحواذ"، مع إبقاء الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بالعروض التعاقدية على الصعيد الرياضي.
- AFP
بيكهام، رونالدو ومبابي: لاعبون يمتلكون حصص ملكية في الأندية
إذا تمت الصفقة، سينضم راموس إلى مجموعة استثنائية من اللاعبين الذين حصلوا على حصص ملكية في أندية محترفة، إلى جانب أساطير مانشستر يونايتد مثل ديفيد بيكهام، الذي يعمل الآن مع النجم الأرجنتيني ميسي في إنتر ميامي، الفائز بكأس الدوري الأمريكي.
أصبح المهاجم السابق لتشيلسي ديدييه دروجبا مالكًا لفريق فينيكس رايزينج بعد انضمامه إلى الفريق الأمريكي كلاعب في عام 2017.
لاعب آخر سابق في البلوز، وزميل راموس في الفوز بكأس العالم، سيسك فابريجاس، هو مساهم أقلية في كومو، الفريق الذي يدربه حاليًا.
كذلك يمتلك نجم ريال مدريد كيليان مبابي، من خلال شركته الاستثمارية Interconnected Ventures، حصة الأغلبية في فريق الدوري الفرنسي الثاني كاين.
على جانب آخر، يشارك جيرارد بيكيه؛ نجم برشلونة السابق، في نادي أندورا، وجيمي فاردي في نادي روتشستر نيويورك، ونجولو كانتي في نادي رويال إكسلسيور فيرتون البلجيكي.