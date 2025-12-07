رافينيا يخرج عن صمته.. ويعلق على شائعات انتقاله للدوري السعودي!

عاشت جماهير برشلونة ليلة كروية سعيدة أمس السبت، حيث عاد الفريق بفوزٍ عريض ومثير من معقل ريال بيتيس بنتيجة (5-3) في قمة شهدها ملعب 'لا كارتوخا'.

اللقاء كان بمثابة 'مهرجان أهداف' أثبت فيه الهجوم الكتالوني قوته الضاربة، حيث نصب فيران توريس نفسه بطلاً للقاء بتسجيله 'هاتريك' صاعق في الشوط الأول (الدقائق 11، 13، 40)، ليقتل المباراة إكلينيكياً قبل أن يضيف الموهبة روني باردغجي والفتى الذهبي لامين يامال (من ركلة جزاء) بصمتهم في الشباك.

ورغم الهشاشة الدفاعية التي سمحت لبيتيس بتقليص الفارق في اللحظات الأخيرة عبر أنتوني ودييجو يورينتي وكوتشو هيرنانديز، إلا أن القوة الهجومية للبارسا كانت كافية لحسم النقاط الثلاث.

هذا الانتصار الساحق اختتم أسبوعاً مثالياً لكتيبة 'البلوجرانا'، مانحاً الفريق دفعة معنوية هائلة، ليؤكد أن النادي يمر بفترة استقرار فني عالية، وهو ما عززه القائد رافينيا خارج الملعب بنفيه القاطع لشائعات رحيله للسعودية، ليطمئن الجماهير بأن مستقبل الفريق في أمان داخل وخارج المستطيل الأخضر.