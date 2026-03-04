Getty Images Sport
رافينها "فخور" ببرشلونة رغم فشل العودة أمام أتلتيكو مدريد، والنجم البرازيلي يتوقع "نهاية موسم مذهلة"
تفوق أتلتي في مباراة الذهاب يثبت أنه حاسم
الضرر وقع في النهاية في مباراة الذهاب على ملعب ميتروبوليتانو، حيث فاز فريق دييغو سيميوني بنتيجة 4-0. سيطر برشلونة على مباراة الإياب من البداية إلى النهاية، حيث سجل مارك برنال هدفين ورافينها ركلة جزاء، مما جعلهم على وشك تحقيق معجزة. ومع ذلك، لم يتمكنوا من تسجيل الهدف الرابع، حيث لعب أتلتيكو بطريقة دفاعية لحماية تقدمه الضئيل في مجموع المباراتين. لكن على الرغم من أن النتيجة النهائية حسمت خروجهم من البطولة، فإن الجهد الدؤوب على أرض الملعب لم يترك مجالاً للندم.
رافينها "فخور" رغم الخروج المؤلم
وقال رافينها في المنطقة المختلطة بعد صافرة النهاية: "أغادر وأنا فخور جدًا بهذا الفريق. إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، فسوف نحظى بنهاية رائعة للموسم". كان الجو في الملعب إيجابيًا بشكل مدهش بالنسبة لفريق خرج من البطولة، حيث بقي مشجعو الفريق المضيف لفترة طويلة بعد صافرة النهاية ليهتفوا للاعبين. سارع رافينها إلى الاعتراف بتأثير جماهير غرادا دانيماتشيو التي ظهرت لأول مرة، قائلاً: "الحقيقة هي أننا نحن من يجب أن نشكر الجماهير، فقد قدموا أداءً رائعاً. عندما نلعب على أرضنا، نحتاج إلى الشعور بدعم الجماهير. هذا أمر مهم بالنسبة لنا. أعتقد أن الجماهير فخورة".
اعترف رافينها بأن الفارق في النتيجة كان كبيرًا للغاية بحيث لم يكن من الممكن تجاوزه: "بذلنا كل ما في وسعنا. أتلتيكو قدم أداءً رائعًا. فعلنا كل ما في وسعنا، لكننا قصرنا قليلاً. نحن محبطون لعدم وصولنا إلى النهائي، لكننا نستخلص نتائج إيجابية أكثر من السلبية. الشدة التي دخلنا بها المباراة، الرغبة في العودة... أتلتيكو حسم الأمر في المباراة الأولى، وعلينا أن نعترف بجدارته".
سيميوني ينجو من عاصفة كامب نو
بالنسبة لدييغو سيميوني وأتلتيكو مدريد، كانت هذه الليلة درساً في البقاء. تعرض الروجيبانكوس لحصار منذ الدقيقة الأولى، واضطر الحارس خوان موسو إلى القيام بعدة تصديات رائعة للحفاظ على تقدم فريقه في مجموع المباراتين. عند النتيجة 3-0، كان التوتر شديداً، لكن عزيمة دفاع الزوار المخضرمين مكنتهم في النهاية من الوصول إلى أول نهائي لكأس الملك منذ ثلاثة عشر عاماً.
وقال موسو لـ RTVE: "لقد وصلنا إلى النهائي، وهذا هو المهم. كنا نعلم أن الأمر قد يكون صعباً، فهم أحد أفضل الفرق في العالم، مثلنا تماماً. لقد تجاوزناهم، وسجلنا أهدافاً أكثر منهم وتجاوزناهم". وعندما تحدث عن اللحظات الأخيرة، أضاف: "لا تفكر في شيء. دافعوا، بذلوا كل ما في وسعكم من أجل القميص، بذلوا كل ما في وسعكم من أجل حلم أن نصبح أبطالاً وهذا ما نحاول دائماً القيام به، مساعدة زملائنا في الفريق. هناك أيام تلعب فيها بشكل جيد، وهناك أيام تلعب فيها بشكل أقل. نحن نلعب ضد برشلونة في كامب نو، ومن المفهوم أن يقوموا هم أيضاً بعملهم. الثقة هي دائماً أن الفريق يبذل قصارى جهده لتحقيق الحلم الذي نحلم به، وهو أن نصبح أبطالاً".
هدف مزدوج لرجال فليك
على الرغم من انتهاء مسيرة الفريق في كأس الملك، إلا أن رافينها كان مصراً على أن برشلونة يجب أن يوجه انتباهه الآن إلى أكبر لقبين متبقيين. وحث لاعب ليدز السابق زملاءه على المضي قدماً بسرعة، قائلاً: "حان الوقت لرفع رؤوسنا. غدًا سيكون يومًا آخر. علينا أن نغادر ونحن فخورون بما حققناه. الآن حان الوقت للتفكير في عطلة نهاية الأسبوع. لنسعى للفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، وهذا ما علينا فعله".
سيعود برشلونة إلى منافسات الدوري الإسباني بمباراة خارج أرضه أمام أتلتيك بلباو يوم السبت قبل أن يوجه انتباهه إلى مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل.
