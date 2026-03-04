رافينها "فخور" ببرشلونة رغم فشل العودة أمام أتلتيكو مدريد، والنجم البرازيلي يتوقع "نهاية موسم مذهلة"

وقال رافينها في المنطقة المختلطة بعد صافرة النهاية: "أغادر وأنا فخور جدًا بهذا الفريق. إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، فسوف نحظى بنهاية رائعة للموسم". كان الجو في الملعب إيجابيًا بشكل مدهش بالنسبة لفريق خرج من البطولة، حيث بقي مشجعو الفريق المضيف لفترة طويلة بعد صافرة النهاية ليهتفوا للاعبين. سارع رافينها إلى الاعتراف بتأثير جماهير غرادا دانيماتشيو التي ظهرت لأول مرة، قائلاً: "الحقيقة هي أننا نحن من يجب أن نشكر الجماهير، فقد قدموا أداءً رائعاً. عندما نلعب على أرضنا، نحتاج إلى الشعور بدعم الجماهير. هذا أمر مهم بالنسبة لنا. أعتقد أن الجماهير فخورة".

اعترف رافينها بأن الفارق في النتيجة كان كبيرًا للغاية بحيث لم يكن من الممكن تجاوزه: "بذلنا كل ما في وسعنا. أتلتيكو قدم أداءً رائعًا. فعلنا كل ما في وسعنا، لكننا قصرنا قليلاً. نحن محبطون لعدم وصولنا إلى النهائي، لكننا نستخلص نتائج إيجابية أكثر من السلبية. الشدة التي دخلنا بها المباراة، الرغبة في العودة... أتلتيكو حسم الأمر في المباراة الأولى، وعلينا أن نعترف بجدارته".