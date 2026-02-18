Getty Images Sport
ترجمه
رافا بينيتيز يواجه الإقالة من باناثينايكوس، بينما يستعد تلميذه السابق في ليفربول إيغور بيسكان ليحل محله
سلسلة نتائج مخيبة للآمال
سجل بينيتيز في العاصمة اليونانية يبعث على القلق بالنسبة لإدارة النادي. في أول 25 مباراة له في جميع المسابقات، حقق 13 انتصارًا فقط، بينما تعرض لست هزائم. عندما تولى مهامه، كان النادي يحتل المركز السابع، أما الآن فهو يحتل المركز الخامس. والأهم من ذلك، أن الفارق بين باناثينايكوس والمركزين الأولين - اللذين يمنحان تذكرة ذهبية للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا - قد اتسع بالفعل خلال فترة وجوده القصيرة، وهو تراجع يعتبر غير مقبول.
السياق التاريخي يضيف المزيد من الضغط على المدرب المخضرم. تاريخياً، كان باناثينايكوس قوة كبرى في كرة القدم اليونانية، ولم ينتهي في مركز أقل من الخامس منذ موسم 2018-19، حيث تراجع إلى المركز الثامن. إذا لم يتمكن بينيتيز من إيقاف التراجع الحالي بسرعة، يبدو أن إدارة النادي مستعدة للتحرك في اتجاه مختلف لحماية آفاقه الأوروبية ومكانته المحلية قبل أن يصل الموسم إلى ذروته.
- Getty Images Sport
فقدان غرفة الملابس
ليس فقط ترتيب الدوري هو ما يسبب الصداع لبنتيز؛ فالتقارير تشير إلى وجود استياء كبير داخل الفريق. وفقًا لصحيفة The Sun، يشعر بعض أعضاء الفريق الأول بالإحباط من أساليب التدريب والاستعداد التي يتبعها الإسباني. على وجه التحديد، كانت هناك شكاوى بشأن ما يُنظر إليه على أنه نقص في التحليل التكتيكي التفصيلي أثناء الاستعداد للمباريات، وهو أمر مثير للدهشة بالنظر إلى سمعة بينيتيز الطويلة الأمد باعتباره مدربًا تكتيكيًا دقيقًا يركز على أدق تفاصيل اللعبة.
تشير التقارير في اليونان إلى أن بينيتيز قد تلقى إنذارًا نهائيًا: أمامه مباراتان فقط لإنقاذ وظيفته. المباريات القادمة حاسمة، بدءًا من مباراة حاسمة في الدوري الأوروبي ضد فيكتوريا بلزن، تليها مباراة في الدوري المحلي ضد OFI كريت. إذا لم ترضي النتائج في هاتين المباراتين مجلس الإدارة، فقد يجد المدرب السابق لإيفرتون وتشيلسي نفسه عاطلاً عن العمل مع تعويض مالي يبلغ حوالي 4.4 مليون جنيه إسترليني لتخفيف الصدمة.
التلميذ يصبح المعلم
إذا قرر العملاق الذي يتخذ من أثينا مقراً له الاستغناء عن بينيتيز، فإن بديلاً له جاهز بالفعل. تزعم صحيفة Sport24 اليونانية أنه تم بالفعل الاتصال باللاعب السابق في باناثينايكوس إيغور بيسكان. الكرواتي البالغ من العمر 47 عامًا هو وجه مألوف لبينيتيز، حيث لعب تحت قيادته خلال أيام المجد في أنفيلد. كان بيسكان جزءًا مشهورًا من فريق ليفربول الذي حقق معجزة اسطنبول وفاز بدوري أبطال أوروبا 2005، على الرغم من أنه ظل بديلاً غير مستخدم في تلك الليلة التاريخية ضد ميلان.
بيسكان متاح حاليًا بعد أن غادر نادي الأهلي القطري في نوفمبر، ويتمتع بمعرفة عميقة بالنادي، وهو ما يبحث عنه مجلس الإدارة حاليًا. إن توفر بيسكان وتاريخه مع الفريق الأخضر والأبيض يجعلانه المرشح الرئيسي لتولي منصب المدرب في حالة فشل بينيتيز في اجتياز فترة التجربة التي ستستمر لمباراتين.
- AFP
مهنة الترحال في تراجع
يمثل دور باناثينايكوس المنصب الإداري الخامس عشر في مسيرة بينيتيز الحافلة، ولكن يبدو أنه سيكون مغامرة قصيرة الأمد أخرى. فقد انتهت وظيفته السابقة في سيلتا فيغو بالطرد في مارس 2024 بعد أقل من تسعة أشهر من توليه المنصب. وقبل عمله في الدوري الإسباني، عانى بينيتيز من مصير صعب مماثل في إيفرتون، حيث تم طرده في يناير 2022. يبدو أن السحر الذي قاد فالنسيا إلى لقبين في الدوري الإسباني وليفربول إلى الملوكية الأوروبية آخذ في التلاشي، حيث تتبع تعييناته الأخيرة نمطًا من المغادرة المبكرة.
على الرغم من صعوباته الأخيرة، لا يزال بينيتيز أحد أكثر المدربين حصدا للألقاب في جيله. تضم سيرته الذاتية لقب دوري أبطال أوروبا 2005 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2006 مع ليفربول، ولقب الدوري الأوروبي 2013 مع تشيلسي، وترقية ناجحة إلى الدوري الممتاز مع نيوكاسل يونايتد.
إعلان