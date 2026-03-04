رافائيل ليو سيتخذ قراره بشأن عقده مع ميلان في غضون "أسابيع" حيث تشكل شرط التحرير الضخم عقبة رئيسية

وفقًا لموقع Calciomercato، يتحرك نادي ميلان بهدف واضح هو ضمان مستقبل طويل الأمد لجناحه المتميز. تبعًا لاتجاه تمديد عقود الشخصيات الرئيسية مثل مايك ماينان، فإن الروسونيري مصممون على الاحتفاظ بالنجم البرتغالي كوجه نهائي للنادي في العصر الجديد تحت قيادة ماسيميليانو أليجري. تستمر المناقشات منذ أواخر يناير، بقيادة المدير الرياضي إيغلي تاري، بهدف التوصل إلى اتفاق يتجاوز بكثير انتهاء عقده الحالي في 2028.

يتشارك الطرفان رغبة قوية في مواصلة رحلتهما معًا في لومباردي. وقد ذكّر ليو مؤخرًا جماهير سان سيرو بقدراته التهديفية الحاسمة بتسجيله الهدف الثاني الحاسم ضد كريمونيسي. وتتميز الأجواء المحيطة بالمحادثات الحالية بأنها أكثر استرخاءً وألفةً من المفاوضات المطولة والمعقدة قانونيًا التي دارت في عام 2023 مع سبورتنج لشبونة. وخطوة بخطوة، يتحول الحوار إلى مفاوضات رسمية في جو من الهدوء التام ودون تسرع.