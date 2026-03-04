Getty Images Sport
ترجمه
رافائيل ليو سيتخذ قراره بشأن عقده مع ميلان في غضون "أسابيع" حيث تشكل شرط التحرير الضخم عقبة رئيسية
مفاوضات جديدة بشأن العقود جارية
وفقًا لموقع Calciomercato، يتحرك نادي ميلان بهدف واضح هو ضمان مستقبل طويل الأمد لجناحه المتميز. تبعًا لاتجاه تمديد عقود الشخصيات الرئيسية مثل مايك ماينان، فإن الروسونيري مصممون على الاحتفاظ بالنجم البرتغالي كوجه نهائي للنادي في العصر الجديد تحت قيادة ماسيميليانو أليجري. تستمر المناقشات منذ أواخر يناير، بقيادة المدير الرياضي إيغلي تاري، بهدف التوصل إلى اتفاق يتجاوز بكثير انتهاء عقده الحالي في 2028.
يتشارك الطرفان رغبة قوية في مواصلة رحلتهما معًا في لومباردي. وقد ذكّر ليو مؤخرًا جماهير سان سيرو بقدراته التهديفية الحاسمة بتسجيله الهدف الثاني الحاسم ضد كريمونيسي. وتتميز الأجواء المحيطة بالمحادثات الحالية بأنها أكثر استرخاءً وألفةً من المفاوضات المطولة والمعقدة قانونيًا التي دارت في عام 2023 مع سبورتنج لشبونة. وخطوة بخطوة، يتحول الحوار إلى مفاوضات رسمية في جو من الهدوء التام ودون تسرع.
- Getty Images
الحزمة المالية وزيادة الرواتب
ليو هو بالفعل اللاعب الأعلى أجراً في فريق ميلان، وهو وضع حصل عليه بعد أن تضاعف راتبه أربع مرات بعد تجديد عقده ليصبح الصورة المطلقة للنادي. ومع ذلك، فإن الإدارة مستعدة الآن لمكافأة تأثيره الهائل على الملعب، حيث سجل بالفعل 80 هدفاً رائعاً بالقميص الأحمر والأسود الشهير. من الواضح أن مالكي النادي يعتزمون الحفاظ على سعادة لاعبهم الرئيسي وتحفيزه بالكامل في المستقبل المنظور.
ولكي تعكس هذه المكانة المرموقة بشكل دقيق وتبعد الاهتمام الخارجي، يتم تحسين العرض المالي. ومن المقرر أن يرتفع راتبه إلى 6 ملايين يورو مع إضافة المكافآت. وعلى الرغم من عدم وجود عجلة فورية لتوقيع الأوراق، فإن العملية تسير بثبات. وفي النهاية، سيستمع ليو وعائلته إلى عرض ميلان ويتخذون قرارًا في الأسابيع القليلة المقبلة.
الرابطة التكتيكية مع ماسيميليانو أليجري
أحد العوامل الحاسمة في هذه المفاوضات الإيجابية للغاية هو العلاقة المتطورة باستمرار بين الجناح الموهوب ومديره. على الرغم من أن ماسيميليانو أليجري وليو قد مروا ببعض اللحظات الأولية من التكيف التكتيكي، إلا أن علاقتهما قد تعززت بشكل كبير على مدار الموسم الحالي. يُنظر الآن إلى هذا الاحترام المتبادل العميق على أنه حجر الزاوية الأساسي لمشروع ميلان الرياضي الطموح في السنوات القادمة.
وقد أعرب الطاقم الفني صراحةً عن رغبته في الحفاظ على نواة الفريق دون تغيير، معتبراً الجناح لاعباً لا غنى عنه. ويؤكد التقرير هذه الديناميكية الداخلية، حيث وافق أليجري على قيام النادي بتحسين عقد ليو بعد أن تعرف عليه بشكل أفضل خلال الأشهر القليلة الماضية.
- Getty Images
معضلة بند الإفراج الضخم
على الرغم من الأجواء الإيجابية للغاية في كاسا ميلان، لا يزال هناك عقبة فنية كبيرة يجب تجاوزها: شرط التحرير الضخم البالغ 175 مليون يورو والمدرج حاليًا في عقد ليو. النادي الإيطالي حريص للغاية على الإبقاء على هذه الحماية المربحة لصد أي عروض محتملة من الأندية الثرية في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري السعودي للمحترفين. ومع ذلك، فإن الوسط المحيط باللاعب لديه وجهة نظر مختلفة تمامًا بشأن هذه المسألة.
إن إيجاد حل وسط بشأن هذا الشرط المحدد هو الخطوة الأخيرة والهامة. في الوقت الحالي، يفضل ليو ومحيطه إلغاء شرط الفسخ مع استمرار المناقشات حول التفاصيل الدقيقة.
إعلان