"لا أبذل قصارى جهدي إلا في حالة واحدة".. راشفورد يكشف سر توهجه مع برشلونة!
راشفورد يتألق مع برشلونة
استغل فريق "البلوجرانا" تراجع مستوى ريال مدريد للعودة بقوة إلى قمة الدوري الإسباني، وسينهون عام 2025 في صدارة الجدول، بفارق أربع نقاط عن منافسهم. فاز برشلونة في آخر 8 مباريات بالدوري عقب هزيمتهم في الكلاسيكو أمام فريق تشابي ألونسو في أكتوبر الماضي.
ولعب راشفورد دوره في مستواهم المحلي الجيد، حيث سجل هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة إضافية في النصف الأول من الموسم. وبينما اضطر النجم المعار لتقاسم مسؤوليات الجناح الأيسر مع لاعب ليدز السابق والدولي البرازيلي رافينيا، يصر راشفورد على أنه يعمل بجد لضمان بقائه في "سبوتيفاي كامب نو" لما بعد نهاية الموسم، بعد أن تم تهميشه في "أولد ترافورد" من قبل روبن أموريم.
يمتلك برشلونة خياراً لتحويل انتقال راشفورد على سبيل الإعارة إلى انتقال دائم مقابل 22 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم، وتشير التقارير الواردة من إسبانيا إلى أن برشلونة يدرس تفعيل هذا الخيار للاحتفاظ بخدمات المهاجم لما بعد موسم 2025/2026.
"ما أريده هو البقاء في برشلونة"
تشير التقارير إلى أن راشفورد سيحتاج إلى قبول تخفيض في راتبه للبقاء في النادي، لكن المهاجم أعطى انطباعاً بأنه سيفعل أي شيء لضمان عدم عودته إلى مانشستر بمجرد انتهاء الموسم. وفي حديثه لصحيفة "سبورت" الإسبانية، قال راشفورد: "ما أريده هو البقاء في برشلونة. إنه الهدف الأسمى، لكنه ليس السبب الذي يجعلني أتدرب بجد وأبذل قصارى جهدي. الغرض هو الفوز. برشلونة نادٍ ضخم ورائع، بُني للفوز بالألقاب".
كما سُئل راشفورد عن انطباعاته الأولى عن المدينة وكيف استقر مع القوة الإسبانية، فأجاب: "أنا أستقر بشكل جيد جداً في النادي والمدينة. منذ لحظة وصولي، شعرت بترحيب كبير".
وأضاف: "بالنسبة لي، السبب في وجودي هنا هو مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات؛ الموسم الماضي كان رائعاً، لكن الحياة تتحرك بسرعة كبيرة، والأشياء تتغير، والهدف هو تكرار تلك النجاحات. أنا أركز تماماً على ذلك. كل شيء كان رائعاً مع الطاقم وزملائي في الفريق؛ ليس لدي أي شكاوى".
"أنا في المكان المثالي"
سُئل راشفورد عن الضغط الذي يأتي مع اللعب لنادٍ بحجم برشلونة، موضحاً: "يوجد ضغط هنا، لكنه ليس ضغطاً سلبياً؛ إنه النوع الذي تتوق إليه كلاعب، النوع الذي أريده ولطالما أردته كلاعب كرة قدم. لا يمكنني أن أكون في مكان لا توجد فيه توقعات عالية؛ بالنسبة لي، من الأصعب البقاء متحمساً وتقديم أفضل ما لدي في نادٍ لا تكون فيه المطالب في ذروتها".
كما يصر نجم برشلونة على أنه في "المكان المثالي" لمواصلة مسيرته، مضيفاً: "أنا في المكان والبيئة المثاليين لمواصلة رحلتي كلاعب كرة قدم، لذا أحاول فقط تقديم أفضل ما لدي كل يوم ومساعدة الفريق على الفوز. سنرى ما سيحدث في الصيف المقبل".
في غضون ذلك، يُعتبر مدرب برشلونة فليك من المعجبين براشفورد، حيث سبق له الإشادة بعقلية اللاعب وسلوكه. وقال المدرب الألماني في وقت سابق من هذا الشهر: "عندما أتحدث مع اللاعبين، أشرح لهم سبب عدم مشاركتهم. عندما حاولت أن أشرح لراشفورد سبب عدم كونه أساسياً، قال: 'لا داعي للشرح لي'. الشيء المهم هو أن يفوز الفريق ونحصل على النقاط الثلاث. لا شيء آخر يهم. هذه هي العقلية الصحيحة وأنا سعيد بوجودها معنا".
برشلونة يعود بمباراة ديربي
حقق برشلونة فوزاً مريحاً بنتيجة 2-0 على فياريال في آخر مباراة له بالدوري، حيث أكدت أهداف رافينيا ولامين يامال الحصول على ثلاث نقاط هامة في سباق اللقب. ومع دخول الدوري الإسباني الآن في عطلته الشتوية، سيعود "البلوجرانا" لمنافسات الدوري في 3 يناير عندما يواجهون منافسهم المحلي إسبانيول في ملعب "آر سي دي إي".
أنهى إسبانيول عام 2025 بقوة، وسيواجه برشلونة الشهر المقبل وهو في خضم سلسلة من خمسة انتصارات متتالية بعد فوزهم 2-1 على أتلتيك بيلباو في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
