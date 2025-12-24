"لا أبذل قصارى جهدي إلا في حالة واحدة".. راشفورد يكشف سر توهجه مع برشلونة!

استغل فريق "البلوجرانا" تراجع مستوى ريال مدريد للعودة بقوة إلى قمة الدوري الإسباني، وسينهون عام 2025 في صدارة الجدول، بفارق أربع نقاط عن منافسهم. فاز برشلونة في آخر 8 مباريات بالدوري عقب هزيمتهم في الكلاسيكو أمام فريق تشابي ألونسو في أكتوبر الماضي.

ولعب راشفورد دوره في مستواهم المحلي الجيد، حيث سجل هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة إضافية في النصف الأول من الموسم. وبينما اضطر النجم المعار لتقاسم مسؤوليات الجناح الأيسر مع لاعب ليدز السابق والدولي البرازيلي رافينيا، يصر راشفورد على أنه يعمل بجد لضمان بقائه في "سبوتيفاي كامب نو" لما بعد نهاية الموسم، بعد أن تم تهميشه في "أولد ترافورد" من قبل روبن أموريم.

يمتلك برشلونة خياراً لتحويل انتقال راشفورد على سبيل الإعارة إلى انتقال دائم مقابل 22 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم، وتشير التقارير الواردة من إسبانيا إلى أن برشلونة يدرس تفعيل هذا الخيار للاحتفاظ بخدمات المهاجم لما بعد موسم 2025/2026.