"مجرد إجراء شكلي" .. نابولي يعاقب مانشستر يونايتد على إهماله بقرار حاسم تجاه راسموس هويلوند

أكد جيوفاني مانا، المدير الرياضي لنادي نابولي، أن المهاجم الدنماركي الشاب راسموس هويلوند لن يعود إلى مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الجاري، وسيستمر بين صفوف الفريق "البارتينوبي" من خلال صفقة انتقال نهائي.

هويلوند كان قد انتقل إلى صفوف الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2025، بعدما عزز المدرب روبن أموريم خط هجوم "الشياطين الحمر" بالتعاقد مع بنجامين سيسكو، ماتيوس كونيا، وبرايان مبيومو.

ومنذ وصوله إلى نابولي، وجد هويلوند نفسه في أفضل حالاته تحت قيادة أنطونيو كونتي، حيث بات يسجل بشكل منتظم ويقدم مستويات لافتة تؤكد نجاح تجربته الجديدة في الدوري الإيطالي.