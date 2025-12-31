Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
"مجرد إجراء شكلي" .. نابولي يعاقب مانشستر يونايتد على إهماله بقرار حاسم تجاه راسموس هويلوند

هويلوند وجد نفسه في أفضل حالاته تحت قيادة أنطونيو كونتي

أكد جيوفاني مانا، المدير الرياضي لنادي نابولي، أن المهاجم الدنماركي الشاب راسموس هويلوند لن يعود إلى مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الجاري، وسيستمر بين صفوف الفريق "البارتينوبي" من خلال صفقة انتقال نهائي.

هويلوند كان قد انتقل إلى صفوف الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2025، بعدما عزز المدرب روبن أموريم خط هجوم "الشياطين الحمر" بالتعاقد مع بنجامين سيسكو، ماتيوس كونيا، وبرايان مبيومو.

ومنذ وصوله إلى نابولي، وجد هويلوند نفسه في أفضل حالاته تحت قيادة أنطونيو كونتي، حيث بات يسجل بشكل منتظم ويقدم مستويات لافتة تؤكد نجاح تجربته الجديدة في الدوري الإيطالي.

  • SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport

    هويلوند أعاد اكتشاف نفسه في إيطاليا

    اضطر نابولي إلى البحث عن مهاجم جديد عقب إصابة روميلو لوكاكو في الفخذ، خلال مباراة ودية أمام أولمبياكوس قبل انطلاق الموسم، وهو ما فتح الباب أمام وصول راسموس هويلوند على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

    المهاجم الدنماركي الشاب ترك بصمة قوية منذ انضمامه، حيث واصل تألقه بتسجيل هدفين في الفوز 2-0 على كريمونيزي نهاية الأسبوع، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم، متجاوزًا حصيلته في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024-25.

    وأكد جيوفاني مانا، مدير نابولي أن انتقال هويلوند بشكل دائم إلى بطل الدوري الإيطالي بات مجرد "إجراء شكلي"، خصوصًا مع امتلاك النادي خيار شراء بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني (51 مليون دولار)، ما يعزز فرص بقاء اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في صفوف الفريق لفترة أطول.

  • هويلوند "يعتبر نفسه ملكًا لنابولي"

    وفي حديثه مع النشرية الإيطالية Corriere dello Sport، قال مانا: "لقد فعلنا كل ما في وسعنا للتعاقد معه. كانت هناك أندية أخرى ذات تاريخ مهتمة، لكن إرادته كانت حاسمة، ونحن فخورون بذلك.

    "لم تكن لدينا شكوك. راسموس حاسم من حيث الأرقام، ولكن أيضًا في كيفية فهمه لتوجيهات المدرب. هذا يحدث فرقًا. هناك خيار للشراء والتزام بالشراء إذا تأهلنا لدوري أبطال أوروبا.

    "يعتبر اللاعب نفسه لاعبًا في نابولي، ونحن كذلك. هذا مهم جدًا." وعندما سئل عما إذا كان توقيع هويتلند الدائم مجرد "شكلي"، أجاب مانا: "حتى اليوم، أعتقد ذلك."

    هويتلند هو واحد من عدد من اللاعبين الذين وقع عليهم نابولي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأخيرة، والذي تطرق إليه مانا، قائلاً: "إنه السوق المرجعية، حيث يمكن حتى للاعبين القادمين من فرق منتصف الجدول أن يساعدوك. لديهم العقلية، ولكن في بعض الأحيان هناك حاجة إلى المزيد من القلب".

  • SSC Napoli v Bologna FC 1909 - Supercoppa Italiana FinalGetty Images Sport

    انتقاد لاذع إلى مانشستر يونايتد

    وجه المهاجم الدنماركي انتقادًا غير مباشر لمانشستر يونايتد عقب تتويج نابولي بكأس السوبر الإيطالي على حساب بولونيا مطلع الشهر الجاري، في مباراة حسمها هدفان لديفيد نيريس ليمنح "البارتينوبي" اللقب الثالث في تاريخه.

    هويلوند نشر صورة له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل الكأس، مرفقًا بتعليق لافت: "هذا ما يبدو عليه القرار العظيم"، في إشارة إلى انتقاله إلى نابولي الذي أعاد له بريقه.

    المهاجم الشاب واصل تألقه في الدوري الإيطالي بتسجيل ستة أهداف حتى الآن، ليحتل المركز الثالث المشترك في قائمة الهدافين، ويأمل أن يقود فريق أنطونيو كونتي نحو لقب "السكوديتو" الثاني على التوالي.

    نابولي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط خلف إنتر، ما يجعل سباق اللقب هذا الموسم واحدًا من أكثر السباقات إثارة في السنوات الأخيرة.

  • إشادة المهاجم الأسطوري بهويلوند

    في نفس السياق، نال راسموس هويلوند إشادة كبيرة من النجم الإيطالي السابق كريستيان فييري، الذي اعتبر لاعب أتالانتا السابق "واحدًا من أفضل خمسة مهاجمين في العالم".

    فييري، الذي دافع عن ألوان أندية كبرى مثل إنتر، يوفنتوس، لاتسيو، أتالانتا وفيورنتينا، أوضح أن هويلوند يمتلك قدرات استثنائية تجمع بين القوة البدنية والمهارة الفنية.

    وقال فييري في تصريحات حديثة: "يمكنه تسجيل الأهداف، لكنه يعرف كيف يهاجم بعمق ويستهلك الدفاعات. لديه قدم يسرى قوية ومتألق برأسه وبنيته الجسدية".

    ويأمل هويلوند أن يبرهن على صحة هذه الإشادة عندما يقود نابولي في رحلته المرتقبة إلى العاصمة لمواجهة لاتسيو نهاية الأسبوع، ضمن سعي الفريق بقيادة أنطونيو كونتي للحفاظ على لقب السكوديتو للموسم الثاني على التوالي.

