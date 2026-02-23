راحيم ستيرلينج يرد على سؤال حول عودته إلى منتخب إنجلترا بعد ظهوره الأول مع فينورد، حيث انتهت فترة انتظار نجم تشيلسي السابق التي استمرت تسعة أشهر للحصول على دقائق لعب تنافسية

بعد أن انضم إلى مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق روبن فان بيرسي في فينورد، ظهر ستيرلينج لأول مرة مع العملاق الهولندي عندما دخل كبديل في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 على تيلستار.

مع استمرار التنافس على المقاعد في تشكيلة إنجلترا لكأس العالم، قال ستيرلينج لشبكة ESPN عندما سُئل عما إذا كان على اتصال مع توماس توخيل: "لم أتحدث معه. سأستمر في لعب كرة القدم، هذا هو الأهم".

عمل ستيرلينج سابقًا مع توخيل في تشيلسي. كان المدرب الألماني هو من وافق على صفقة بقيمة 47.5 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار) لضم الجناح النشيط في عام 2022، وقال في ذلك الوقت: "كان هو الخيار الأول المطلق لتلك المركز. قدمت اسمه إلى تود [بوهلي] على الفور.

"في كل مرة لعبنا ضده. من الصعب للغاية اللعب ضده، صعب للغاية! النقطة الأساسية هي قوته وكثرة تكرار قوته. هذا أمر رائع للغاية على مدار السنوات الماضية.

"لقد تسبب في مشاكل كبيرة عندما لعب ضدنا، وبمجرد أن تتعمق في بياناته وليس فقط إحصائيات مشاركاته في الأهداف، تجد أنها رائعة. هذا هو بالضبط ما نحتاجه لرفع مستوى لاعبينا. لهذا السبب نحن متأكدون جدًا ولهذا السبب كان، بالنسبة لنا، على رأس القائمة".