راحيم ستيرلينج يرد على سؤال حول عودته إلى منتخب إنجلترا بعد ظهوره الأول مع فينورد، حيث انتهت فترة انتظار نجم تشيلسي السابق التي استمرت تسعة أشهر للحصول على دقائق لعب تنافسية
ستيرلينج يوافق على إلغاء عقده مع تشيلسي
نجم ليفربول ومانشستر سيتي السابق ستيرلينج خاض 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وسجل 20 هدفًا دوليًا. لقد تألق في البطولات الدولية الكبرى ويعلم أن بطولة أخرى تقترب بسرعة في عام 2026.
لكن الفائز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز قضى عدة أشهر في الظل في ستامفورد بريدج. وقد هرب من هذا الكابوس عندما وافق على إنهاء عقده بالتراضي في غرب لندن. ويستقبل بداية جديدة في هولندا.
ستيرلينج لا يفكر في العودة إلى منتخب إنجلترا
بعد أن انضم إلى مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق روبن فان بيرسي في فينورد، ظهر ستيرلينج لأول مرة مع العملاق الهولندي عندما دخل كبديل في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 على تيلستار.
مع استمرار التنافس على المقاعد في تشكيلة إنجلترا لكأس العالم، قال ستيرلينج لشبكة ESPN عندما سُئل عما إذا كان على اتصال مع توماس توخيل: "لم أتحدث معه. سأستمر في لعب كرة القدم، هذا هو الأهم".
عمل ستيرلينج سابقًا مع توخيل في تشيلسي. كان المدرب الألماني هو من وافق على صفقة بقيمة 47.5 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار) لضم الجناح النشيط في عام 2022، وقال في ذلك الوقت: "كان هو الخيار الأول المطلق لتلك المركز. قدمت اسمه إلى تود [بوهلي] على الفور.
"في كل مرة لعبنا ضده. من الصعب للغاية اللعب ضده، صعب للغاية! النقطة الأساسية هي قوته وكثرة تكرار قوته. هذا أمر رائع للغاية على مدار السنوات الماضية.
"لقد تسبب في مشاكل كبيرة عندما لعب ضدنا، وبمجرد أن تتعمق في بياناته وليس فقط إحصائيات مشاركاته في الأهداف، تجد أنها رائعة. هذا هو بالضبط ما نحتاجه لرفع مستوى لاعبينا. لهذا السبب نحن متأكدون جدًا ولهذا السبب كان، بالنسبة لنا، على رأس القائمة".
عندما لعب ستيرلينغ آخر مرة مع ناديه ومنتخب بلاده
لم يلعب ستيرلينج مع منتخب إنجلترا منذ كأس العالم 2022، بعد أن مر بفترة صعبة على مستوى النادي. كانت آخر مشاركة له في الدوري المحلي في 25 مايو 2025 عندما لعب مع ناديه المستعار أرسنال ضد ساوثهامبتون.
وقد وقع عقدًا قصير الأجل مع فينورد حتى نهاية الموسم، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا. واضطر إلى التدرب في بلجيكا بعد إتمام هذا الانتقال، بسبب تأخر الحصول على تصريح العمل الذي يمنحه الإذن باللعب في هولندا.
أصبح ستيرلينج جاهزًا الآن للعب، وأضاف عند عودته إلى الملعب بعد قطع علاقاته بـ "فرقة القنابل" سيئة السمعة في تشيلسي: "كانت بداية رائعة. أعتقد أن الرحلة إلى بلجيكا كانت جيدة جدًا بالنسبة لي للتكامل مع اللاعبين، والتعرف على زملائي في الفريق ومعرفة ما يهمهم، لذلك كانت ممتعة جدًا".
وتابع ستيرلينغ حديثه عن سعيه لاستعادة لياقته الكاملة: "لم ألعب منذ فترة، لكنني أحاول الحفاظ على لياقتي. أنا مع الفريق منذ فترة قصيرة، لذا فإن الأمر يتعلق ببناء خطوة تلو الأخرى ومحاولة الوصول إلى اللياقة المطلوبة للمباريات.
"من الجيد أن تبدأ مباراتك الأولى بالفوز، أعتقد أن هذا هو الأهم. [مع] الأهداف التي نسعى لتحقيقها، لذا كان هذا ظهورًا جيدًا".
فان بيرسي يدعم ستيرلينج ليحقق النجاح في الدوري الهولندي
يعتبر مدرب فينورد فان بيرسي أن ستيرلينج يتمتع بـ"جودة استثنائية" ويؤمن بأنه سيحدث تأثيرًا إيجابيًا في بيئته الجديدة. ومع ذلك، أشار إلى أن المهاجم المخضرم ليس جاهزًا بعد للعب 90 دقيقة كاملة.
مع اندماج ستيرلينج في الفريق تدريجياً، وزيادة وقت لعبه من الآن فصاعداً، عزز فينورد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي، ولا يزال في طريقه لتأمين تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.
