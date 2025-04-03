بعد الهجوم على رابيو ووالدته .. إصدار عقوبات رسمية ضد باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يواجه إغلاق جزئي للمدرجات بعد أن عرضت الجماهير لافتات مسيئة موجهة لوالدة اللاعب السابق أدريان رابيو خلال مباراتهم ضد مارسيليا.

المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل تم معاقبة باريس سان جيرمان بإغلاق جزئي للمدرجات

المشجعون أساءوا إلى والدة اللاعب السابق رابيو خلال المواجهة مع مارسيليا الشهر الماضي

عرضت لافتات مهينة تصفها بالعاهرة تابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱