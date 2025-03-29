"ليس لديكم صوت رسمي" .. استجابة رابطة الدوري السعودي لطلب النصر تكشف أزمة داخل الهلال!

شد وجذب بين الهلال والنصر قبل الآسيوية

لا تزال أصداء قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بتقديم موعد مباراة النصر مع ضمك (ساعتين) عن موعدها الأصلي، محل جدل ونقاش في الوسط الرياضي السعودي.

ويحل النصر ضيفًا ثقيلًا على ضمك في المباراة المقررة يوم 22 أبريل 2025، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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النصر، خسر لقبي السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وابتعد بشكل كبير عن سباق الدوري، لذلك يركز جهوده حاليًا على المنافسة بدوري أبطال آسيا.