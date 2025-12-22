Cristiano Ronaldo Napoli Juventus Serie AGetty
محمود خالد

قبل نهائي السوبر الإيطالي .. رئيس نابولي يكشف عن هدية كريستيانو رونالدو!

نابولي يصطدم ببولونيا في نهائي كأس السوبر..

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس ومالك نادي نابولي، عن المفاجأة التي استقبلها من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي، مساء اليوم "الإثنين"، والذي يذاع حصريًا عبر تطبيق "ثمانية".

ويحتضن ملعب الأول بارك، نهائي السوبر الإيطالي، بموسم 2025-2026، بين نابولي وبولونيا، في مشهد ختامي يجمع بين بطلي الدوري والكأس، بعد الإطاحة بقطبي ميلان.

  • رئيس نابولي يحمل قميص رونالدو

    ونشر أوريليو دي لورينتيس، صورة عبر منصة (إكس)، حاملًا قميص كريستيانو رونالدو، برسالة قال فيها "سعيد بمقابلة خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنصر، والقلعة الرياضية".

    وأضاف رئيس نابولي رسالة فكاهية، خلال تواجده في المملكة، لحضور السوبر الإيطالي، حيث قال إنه عثر على النسخة السعودية من عامل غرفة الملابس الشهير، توماسو ستاراتشي.

    دي لورينتيس يطمح للاستثمار في السعودية

    وكان مالك نادي نابولي، قد أعرب عن إعجابه الكبير بالسعودية، وسعادته بالتواجد في الرياض، للتواجد مع فريقه الذي يشارك في كأس السوبر الإيطالي.

    وذكر دي لورينتيس، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه يملك الشغف للعيش والعمل في السعودية، مضيفًا أنه مفتون تمامًا بالمملكة، ولا يمانع فتح الباب أمام الاستثمار الرياضي، رغم أنه يملك التزامات حالية مع ناديي نابولي وروما.

    واعترف أوريليو بأنه لا يملك المعرفة الكافية بجميع الأندية السعودية، ولكن إذا اختار ناديًا للاستثمار فيه، فربما يستقر على النادي الذي يلعب في كريستيانو رونالدو (يقصد النصر).

    وأشاد رئيس نابولي بتطور كرة القدم السعودية، بعد استقطاب نجوم عالميين، مضيفًا أن رونالدو هو أفضل لاعب في التاريخ.

    وبسؤاله حول توقع هوية الفائز بالدوري السعودي، تدخل حفيد دي لورينتيس معلقًا "النصر"، ليعلق رئيس نابولي "سأفكر كما يفكر حفيدي".

    نابولي وبولونيا في نهائي السوبر

    وللمرة الأولى منذ عام 2020، يشهد نهائي كأس السوبر الإيطالي عدم تأهل أي فريق من قطبي العاصمة (ميلان أو إنتر)، بعدما ودع الفريقان البطولة من دور الأربعة.

    وكان كريستيان كيفو، مدرب إنتر، قد صرّح قبل مباراة نصف النهائي أمام بولونيا، إن مشاركة النيراتزوري بمثابة "هدية"، وكذلك ميلان، وأنه لا يستحق البطولة، بعدما تأهل الفريقان كوصيفين للدوري والكأس.

    هذا الأمر تحقق على أرض الواقع، ليتأهل نابولي، بطل الدوري الإيطالي، إلى نهائي السوبر، بعد فوزه على ميلان بنتيجة (2-0)، حيث سجل الهدفين، كل من دافيد نيريس وراسموس هويلوند.

    وتمكن بولونيا، بطل كأس إيطاليا، من إقصاء الإنتر من دور الأربعة بركلات الترجيح، بعد تقدم النيراتزوري بتوقيع ماركوس تورام على ثاني أسرع هدف في تاريخ السوبر، فيما رد أورسوليني بالتعادل من علامة الجزاء، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

    اللقب الثالث أم الأول؟

    في مشاركته الأولى بكأس السوبر، تمكن بولونيا، من حجز مقعد في المباراة النهائية، لتبحث كتيبة المدرب إيتاليانو عن اللقب الأول، أمام نابولي، الذي سبق وأن حقق البطولة مرتين، خلال عامي 1990 و2014.

    ويملك نابولي ذكريات رائعة في السوبر الإيطالي، مع نجمه الأسطوري دييجو مارادونا، الذي قاد فريق الجنوب للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، عام 1990.

    ورغم أن مارادونا لم يسجل في فوز نابولي الساحق على يوفنتوس بنتيجة (5-1)، في نهائي السوبر الإيطالي، إلا أنه صنع تمريرة حاسمة.

    يوفنتوس "الأسعد" بنهائي السوبر

    ولعلّ نادي يوفنتوس، هو الأسعد بسيناريو نهائي كأس السوبر الإيطالي "2025-2026"، وإقصاء ميلان وإنتر من دور الأربعة.

    تأهل نابولي وبولونيا، أنقذ رقم يوفنتوس التاريخي، كأكثر الفرق تتويجًا باللقب، بعدما فازت السيدة العجوز بـ9 ألقاب، لتتربع منفردة على عرش الأندية الإيطالية، رغم أن آخر ألقاب اليوفي كان في 2020.

    في المقابل، كان ميلان وإنتر يبحثان عن اللقب الذي يمنح أحدهما فرصة لمعادلة رقم يوفنتوس، حيث يتساوى قطبا العاصمة في الوصافة التاريخية، برصيد 8 بطولات.

    وفي آخر 3 نسخ من كأس السوبر الإيطالي، والتي أقيمت في الرياض، تقابل إنتر وميلان في النهائي "مرتين"، حيث فاز الإنتر باللقب بثلاثية نظيفة في 2022، فيما رد ميلان بالتتويج بلقب 2024، بعد نهائي دراماتيكي مثير ضد جاره، بنتيجة (3-2).

    وخلف يوفنتوس وميلان وإنتر، ينضم لاتسيو إلى القائمة التاريخية بـ5 ألقاب، ثم بطولتين في دولاب روما ونابولي، وبطولة كلٍ من سامبدوريا وبارما وفيورنتينا، فيما تأهل تورينو وفيتشينزا للنهائي دون الفوز باللقب.

    الجدير بالذكر أن موقع FcInterNews أكد أن النسخة المُقبلة من كأس السوبر الإيطالي، لن تقام في السعودية، رغم العقد المبرم حتى عام 2027، حيث يرجح إقامة البطولة في كندا أو الولايات المتحدة، ولكن النقاش لا يزال مفتوحًا، على أن تعود البطولة إلى المملكة، في النسخة التالية.

