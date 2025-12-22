قبل نهائي السوبر الإيطالي .. رئيس نابولي يكشف عن هدية كريستيانو رونالدو!

ولعلّ نادي يوفنتوس، هو الأسعد بسيناريو نهائي كأس السوبر الإيطالي "2025-2026"، وإقصاء ميلان وإنتر من دور الأربعة.
تأهل نابولي وبولونيا، أنقذ رقم يوفنتوس التاريخي، كأكثر الفرق تتويجًا باللقب، بعدما فازت السيدة العجوز بـ9 ألقاب، لتتربع منفردة على عرش الأندية الإيطالية، رغم أن آخر ألقاب اليوفي كان في 2020.
في المقابل، كان ميلان وإنتر يبحثان عن اللقب الذي يمنح أحدهما فرصة لمعادلة رقم يوفنتوس، حيث يتساوى قطبا العاصمة في الوصافة التاريخية، برصيد 8 بطولات.
وفي آخر 3 نسخ من كأس السوبر الإيطالي، والتي أقيمت في الرياض، تقابل إنتر وميلان في النهائي "مرتين"، حيث فاز الإنتر باللقب بثلاثية نظيفة في 2022، فيما رد ميلان بالتتويج بلقب 2024، بعد نهائي دراماتيكي مثير ضد جاره، بنتيجة (3-2).
وخلف يوفنتوس وميلان وإنتر، ينضم لاتسيو إلى القائمة التاريخية بـ5 ألقاب، ثم بطولتين في دولاب روما ونابولي، وبطولة كلٍ من سامبدوريا وبارما وفيورنتينا، فيما تأهل تورينو وفيتشينزا للنهائي دون الفوز باللقب.
الجدير بالذكر أن موقع FcInterNews أكد أن النسخة المُقبلة من كأس السوبر الإيطالي، لن تقام في السعودية، رغم العقد المبرم حتى عام 2027، حيث يرجح إقامة البطولة في كندا أو الولايات المتحدة، ولكن النقاش لا يزال مفتوحًا، على أن تعود البطولة إلى المملكة، في النسخة التالية.