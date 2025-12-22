قبل نهائي السوبر الإيطالي .. رئيس نابولي يكشف عن هدية كريستيانو رونالدو!

وكان مالك نادي نابولي، قد أعرب عن إعجابه الكبير بالسعودية، وسعادته بالتواجد في الرياض، للتواجد مع فريقه الذي يشارك في كأس السوبر الإيطالي.

وذكر دي لورينتيس، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه يملك الشغف للعيش والعمل في السعودية، مضيفًا أنه مفتون تمامًا بالمملكة، ولا يمانع فتح الباب أمام الاستثمار الرياضي، رغم أنه يملك التزامات حالية مع ناديي نابولي وروما.

واعترف أوريليو بأنه لا يملك المعرفة الكافية بجميع الأندية السعودية، ولكن إذا اختار ناديًا للاستثمار فيه، فربما يستقر على النادي الذي يلعب في كريستيانو رونالدو (يقصد النصر).

وأشاد رئيس نابولي بتطور كرة القدم السعودية، بعد استقطاب نجوم عالميين، مضيفًا أن رونالدو هو أفضل لاعب في التاريخ.

وبسؤاله حول توقع هوية الفائز بالدوري السعودي، تدخل حفيد دي لورينتيس معلقًا "النصر"، ليعلق رئيس نابولي "سأفكر كما يفكر حفيدي".