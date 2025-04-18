تجاهل كلمات رئيس إنتر .. تفاصيل عرض الهلال "الرسمي" لضم سيموني إنزاجي، وأزمة بسبب كأس العالم!

عقبتان أمام انتقال سيموني إنزاجي إلى الهلال..

لم تكن كلمات رئيس نادي إنتر، بيبي ماروتا، حول مستقبل المدير الفني لفريق الكرة، سيموني إنزاجي، بمثابة "العائق" حول تحرك الهلال من أجل التعاقد معه رسميًا خلال الفترة المُقبلة، خلفًا للبرتغالي جورج جيسوس.

الهلال يبدو وكأنه ينوي تغيير دماء الجهاز الفني للفريق، رغم استقرار الإدارة على إبقاء جورج جيسوس، في اجتماع عقده فهد بن نافل، رئيس النادي، مع المدرب واللاعبين خلال الفترة الماضية، أعقاب النتائج المتذبذبة للفريق في دوري روشن، في الوقت الذي يستعد فيه الزعيم للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بالصيف المُقبل.