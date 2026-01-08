"دي لا فوينتي يعلم أن جارسيا الأفضل" .. حارس ريال مدريد السابق ومرشح رئاسي يتفقان على ظلم حارس برشلونة!

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GEO-ESPAFP
مركز حراسة المرمى أصبح صداعًا في رأس دي لافوينتي بسبب الجدل الدائر حوله

شهدت الفترة الماضية جدلًا واسعًا في إسبانيا، بشأن حارس مرمى اللاروخا الذي سيشارك في كأس العالم 2026، في ظل تراجع مستوى الحارس الأساسي أوناي سيمون، لاعب أتلتيك بيلباو، وتألق جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

    ما سبب الجدل حول حراسة المرمى في إسبانيا؟

    خلال الأسابيع الأخيرة، سيطر الجدل حول هوية الحارس الأساسي لمنتخب لاروخا على أغلب النقاشات الكروية، فرغم أن أوناي سيمون فرض نفسه كخيار أول منذ حقبة لويس إنريكي، إلا أن المستويات اللافتة التي يقدمها كل من جوان جارسيا ودافيد رايا وضعت مكانته كحارس لا يُمس محل تساؤل.

    ويقدّم الحارسان الكتالونيان مستويات مميزة للغاية في الفترة الأخيرة مع برشلونة وآرسنال على التوالي، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أداء حارس أتلتيك بلباو أوناي سيمون، وهو ما دفع العديد من الأصوات للمطالبة بإعادة ترتيب الأولويات في مركز حراسة مرمى المنتخب الإسباني.

    وتجددت هذه القضية بقوة بعد مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، حيث أثّر الفوز العريض للفريق الكتالوني سلبًا على صورة أوناي سيمون، الذي أنهى اللقاء وقد استقبلت شباكه خمسة أهداف، ورغم أنه لم يكن مسؤولًا بشكل مباشر عن بعضها، إلا أنه ارتكب خطأً فادحًا في هدف اللاعب باردغجي.

    وفي المقابل، ظهر جوان جارسيا بصورة مغايرة تمامًا، فبين قلة الفرص التي تعرض لها ونجاحه في التعامل مع المواقف القليلة الخطيرة، خرج بشباك نظيفة، وهذا الأداء، إلى جانب تألقه السابق أمام إسبانيول وفياريال، عزّز من مكانته كمرشح قوي ليكون الحارس المستقبلي للمنتخب الإسباني.

    "جارسيا الأفضل .. وأوناي أقلهم"

    انضم الحارس ريال مدريد السابق سانتياجو كانيزاريس، إلى قائمة مثيري الجدل حول مركز حراسة مرمى منتخب إسبانيا قبل كأس العالم 2026، وذلك خلال ظهوره في برنامج "El Partidazo de COPE"، حيث قدّم تقييمًا صريحًا لاختيارات الحراسة.

    وقال كانيخاريس: "من وجهة نظري، الحارس الذي لن يشارك "جوان جارسيا" هو الأفضل، والبديل "دافيد رايا" رائع، أما الحارس الأساسي "أوناي سيمون" فهو الذي يثير أكبر قدر من الشكوك".

    وأضاف الحارس السابق، البالغ من العمر 56 عامًا: "الجدل حول حراسة مرمى المنتخب سيستمر ويثير الكثير من النقاش، اختيار الحارس المناسب للمنتخب مهمة معقدة للغاية، هذا الوضع مربك، والمتضررون في النهاية هم الفريق نفسه وحراس المرمى".

  • "دي لا فوينتي يعلم أن جارسيا الأفضل"

    من جانبه، أطلق توني فريشا، المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة، تصريحات حاسمة بشأن الصراع الدائر على مركز حراسة مرمى المنتخب الإسباني، وذلك عقب أداء الحارسين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

    وخلال المباراة، أدلى العديد من المحللين بآرائهم حول هذا الملف، وكان توني فريشا من أكثر المنتقدين، حيث تحدث بصراحة تامة في برنامج "إل شيرينجيتو"، مؤكدًا رأيه حول من يستحق حراسة مرمى إسبانيا.وقال فريشا: "الجميع يعلم أن الأفضل هو جوان جارسيا، حتى لويس دي لا فوينتي نفسه، لكنه يحاول تجنب تبعات اتخاذ قرار التغيير".

  • ما هو موقف دي لا فوينتي؟

    ورغم ذلك، تبقى الكلمة الأخيرة بيد لويس دي لا فوينتي، حيث يغيب عن حضور مباريات كأس السوبر الإسباني في جدة، بسبب إصابته بوعكة صحية، إلا أن مدرب المنتخب أكد مرارًا أن أوناي سيمون هو خياره الموثوق تحت العارضة. 

    هذا الدعم، إلى جانب عدم مشاركة جوان جارسيا حتى الآن مع المنتخب الأول، يجعل من الصعب تصور تغيير وشيك في مركز حراسة المرمى قبل كأس العالم 2026.

