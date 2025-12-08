Lamine Yamal Kylian Mbappe 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton و زهيرة عادل

مستغربًا تصريحات دي لا فوينتي .. نجم ريال مدريد السابق: كيليان مبابي قادر لكن من الصعب على لامين يامال مضاهاة ميسي أو رونالدو!

المقارنات لا تنتهي في كرة القدم، ويامال يعاني من هذه العادة في الوقت الحالي..

لا يزال لامين يامال يُعتبر "ليونيل ميسي القادم"، بعد أن خرج من نفس أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، لكن المراهق المثير للدهشة أُخبر أن مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي "أقرب" منه إلى الحصول على لقب أفضل لاعب في التاريخ.

هذا هو رأي نجم ريال مدريد السابق جوتي، الذي شاهد يامال يُقارن بكريستيانو رونالدو ودييجو مارادونا.

  • إشادة دي لا فوينتي

    أعطى مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي يامال أكبر تقدير. فهو يعمل مع الشاب على الساحة الدولية، مع تطلعه إلى التتويج ببطولة أمم أوروبا في عام 2024. وقد تحطمت الأرقام القياسية حول هذا الشاب الموهوب الذي يحظى بأعلى التقييمات.

    يواصل يامال صعوده، ومن المتوقع أن يفوز قريبًا بجائزة الكرة الذهبية ليضيفها إلى جائزتي كوبا وجولدن بوي اللتين حصل عليهما بالفعل، إذ أنه يسير على خطى الأرجنتيني ميسي.

    مع أخذ ذلك في الاعتبار، قال دي لا فوينتي عن يامال: "إذا لم يتعرض لإصابات أو انتكاسات خلال 10 سنوات ولعب بشكل طبيعي، يمكن أن يصبح لاعبًا من عصر ميسي ومارادونا وكريستيانو".

    وأضاف مدرب المنتخب الإسباني: "أعرفه منذ أن كان عمره 16 عامًا. لقد أجرينا العديد من المحادثات، وكأننا أب وابنه. أحاول دائمًا مساعدته. إنه يستمع جيدًا عندما تحاول مساعدته. تربطنا علاقة سلسة للغاية، ونحن قريبان جدًا من بعضنا البعض".

    • إعلان
  • Lamine Yamal Lionel Messi Barcelona 2025Getty/GOAL

    نقاش مشتت للانتباه: يامال حريص على تجنب الحديث عن ميسي

    يحاول يامال جاهداً تجنب المقارنات مع ميسي، معترفاً من جانبه بأن هذا الجدل لا يفيد أحداً. سيكون من المستحيل تقريباً أن يحاكي إنجازات الرجل الذي كان يرتدي قميص رقم 10 في كامب نو والذي يرتديه الآن بامتياز.

    يامال كان قد قال لـ CBS: "أعتقد أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، لكنه يعلم أيضًا أنني لاعب جيد. سيكون هناك احترام متبادل إذا لعبنا ضد بعضنا البعض. إنه يعلم أنني لا أحاول أن أكون مثله، أو أن ألعب مثله، أو أن أرتدي القميص رقم 10 مثله. أريد أن أسير في طريقي الخاص".

    بينما يحاول المهاجم الشاب تهدئة النقاش المثير للجدل، مع إعرابه عن رغبته في بناء إرثه الخاص، يجد صعوبة في الهروب من ظل ميسي الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية.

  • يامال مقابل مبابي: جوتي يشرح اختياره

    قد يصبح لاعبًا عظيمًا بجدارة، لكن مثل هذا الوصف يبدو خياليًا بعض الشيء بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا ولا يزال أمامه الكثير ليتعلمه. يعترف بذلك اللاعب الدولي الإسباني السابق جوتي.

    ورداً على سؤال حول تعليقات دي لا فوينتي بشأن يامال وميسي ومارادونا ورونالدو، قال لصحيفة AS: "واو. أرى أنه لاعب رائع ومرشح محتمل للفوز بالكرة الذهبية، لكنك تتحدث عن ثلاثة لاعبين هم الأفضل في العالم. فاز مارادونا بكأس العالم في المكسيك دون أن يكون لديه فريق رائع، وفاز ميسي وكريستيانو بتسجيل 50 هدفًا على مدار 10 سنوات. سيكون من الصعب جدًا على أي شخص تحقيق ذلك. أرى أن كيليان أقرب إلى تحقيق ذلك من لامين".

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    قائمة الشرف لمبابي: الفرنسي يتقدم على يامال في الوقت الحالي

    يتمتع نجم ريال مدريد مبابي، البالغ من العمر 26 عامًا، بسجل إنجازات أكثر شمولاً من يامال، فقد تنافس على أعلى المستويات لفترة أطول وأثبت نفسه على مدى فترة زمنية أطول.

    فاز مبابي بكأس العالم مع فرنسا في 2018 وسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم 2022، عندما خسرت فرنسا أمام ميسي والأرجنتين. وهو أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان، حيث سجل 235 هدفًا مع عملاق الدوري الفرنسي، ويبعده ثلاثة أهداف عن تحقيق إنجاز مماثل مع منتخب بلاده، حيث يقترب من رقم أوليفييه جيرو البالغ 57 هدفًا.

    يتمتع يامال بالفعل بإنجازات في بطولة أمم أوروبا والدوري الإسباني، وسيشارك في نهائيات كأس العالم مع إسبانيا الصيف المقبل. يبدو أنه مقدر له العظمة، لكن أولئك الذين شاهدوا آمالاً كبيرة تتلاشى في الماضي لا يزالون يحثون على توخي الحذر.

دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
آينتراخت فرانكفورت crest
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0