مستغربًا تصريحات دي لا فوينتي .. نجم ريال مدريد السابق: كيليان مبابي قادر لكن من الصعب على لامين يامال مضاهاة ميسي أو رونالدو!

أعطى مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي يامال أكبر تقدير. فهو يعمل مع الشاب على الساحة الدولية، مع تطلعه إلى التتويج ببطولة أمم أوروبا في عام 2024. وقد تحطمت الأرقام القياسية حول هذا الشاب الموهوب الذي يحظى بأعلى التقييمات.

يواصل يامال صعوده، ومن المتوقع أن يفوز قريبًا بجائزة الكرة الذهبية ليضيفها إلى جائزتي كوبا وجولدن بوي اللتين حصل عليهما بالفعل، إذ أنه يسير على خطى الأرجنتيني ميسي.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، قال دي لا فوينتي عن يامال: "إذا لم يتعرض لإصابات أو انتكاسات خلال 10 سنوات ولعب بشكل طبيعي، يمكن أن يصبح لاعبًا من عصر ميسي ومارادونا وكريستيانو".

وأضاف مدرب المنتخب الإسباني: "أعرفه منذ أن كان عمره 16 عامًا. لقد أجرينا العديد من المحادثات، وكأننا أب وابنه. أحاول دائمًا مساعدته. إنه يستمع جيدًا عندما تحاول مساعدته. تربطنا علاقة سلسة للغاية، ونحن قريبان جدًا من بعضنا البعض".