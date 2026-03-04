Goal.com
دييغو سيميوني يلمح إلى قلقه من رحيل أنطوان غريزمان عن أتلتيكو مدريد إلى فريق أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم قبل نهائي كأس الملك

ألمح دييغو سيميوني إلى أنه غير متأكد مما إذا كان أنطوان جريزمان سيبقى في أتلتيكو مدريد لفترة كافية للمشاركة في نهائي كأس الملك القادم. على الرغم من الأداء الرائع للفرنسي مع أتلتيكو هذا الموسم، إلا أن الشائعات حول انتقاله إلى فريق أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم قد ألقت بظلالها على مستقبله. مع عدم تأكيد المهاجم لخططه بعد، يواجه الروجيبانكوس احتمالًا محبطًا بفقدان لاعبهم الأساسي في أكثر اللحظات حرجًا من الموسم.

  • الشكوك تلقي بظلالها على انتصار كامب نو

    حجز أتلتيكو مدريد مكانه في نهائي كأس الملك بعد أن أظهر عزيمة وإصرارًا كبيرين أمام برشلونة، لكن مستقبل هدافه التاريخي ظل مجهولاً بعد مباراة الإياب. كان أنطوان جريزمان مرة أخرى صانع نجاح فريقه، حيث كان بمثابة القلب التكتيكي للفريق عندما كان تحت ضغط هائل. ومع ذلك، وراء الكواليس، اكتسبت فكرة انتقاله المحتمل إلى أمريكا الشمالية زخماً كبيراً، مع تلميحات بأن اتفاقاً مع أورلاندو سيتي قد يؤدي إلى رحيله قبل الحدث الكبير في لا كارتوخا الشهر المقبل.

    لم يفز الفرنسي بأي لقب كبير مع النادي منذ كأس السوبر الأوروبي 2018، مما يجعل مسيرته في الكأس هذا الموسم مهمة شخصية للغاية للفوز باللقب. ومع ذلك، على الرغم من مكانته كرمز للنادي، يبدو أن إغراء الدوري الأمريكي لكرة القدم هو عامل قد يقصر فترة وجوده الثانية في مدريد. وفقًا لصحيفة The Athletic، يأمل أورلاندو في إقناع جريزمان بالانضمام خلال فترة الانتقالات الرئيسية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، والتي تستمر حتى 26 مارس. ومع ذلك، يضيف التقرير أن اللاعب الدولي الفرنسي من غير المرجح أن يغادر قبل فترة الانتقالات الصيفية، وأن المحادثات الرسمية بين أتلتيكو وأورلاندو لم تجرِ بعد.

    سيميوني وكوكي يعترفان بشكوكهما بشأن جريزمان

    في أعقاب الفوز في نصف النهائي، كان سيميوني صريحًا بشكل لافت بشأن احتمال خسارة نجمه. المدرب الأرجنتيني، الذي لطالما اعتبر جريزمان أكثر لاعبيه ثقة على أرض الملعب، رفض تقديم أي ضمانات بشأن مشاركة المهاجم في النهائي. كان نبرة سيميوني مزيجًا من المودة والاستسلام، معترفًا بأن القرار يعود بالكامل إلى اللاعب، معربًا في الوقت نفسه عن أمله الشديد في أن يبقى لخوض مباراة أخيرة.

    وقال سيميوني، وفقاً لما نقلته صحيفة ماركا: "آمل أن يلعب في النهائي؛ فهو يستحق ذلك أكثر من أي شخص آخر. ستبقى موهبته وقدراته معه مدى الحياة. أحبه كثيرًا وأريد دائمًا الأفضل له، لكنني آمل أن يتمكن من اللعب في النهائي". وردد هذه المشاعر قائد النادي كوكي، الذي اعترف بأن غرفة الملابس لا تعرف شيئًا. وقال لاعب الوسط: "لا أعرف ماذا سيحدث مع أنطوان. نريد جميعًا أن ينهي مسيرته في أتلتيكو مدريد، لكن هذا قرار عليه أن يتخذه".

  • غرفة الملابس تستعد لوداع محتمل

    يبدو أن المشاعر السائدة داخل فريق أتلتيكو هي قبول متردد، حيث أعرب زملاؤه ماركوس يورنتي وخوان موسو عن آرائهم بشأن المعضلة الشخصية التي يواجهها اللاعب الفرنسي. أكد يورنتي أن جريزمان هو "صديق وزميل رائع"، لكن الفريق يجب أن يحترم أهدافه الشخصية في الحياة. وقال يورنتي: "لا أعرف ما الذي سيحدث، ولم نسأله. سيقرر ما هو الأفضل له، وسندعمه. كل ما يمكنني قوله هو أنه صديق عظيم وزميل عظيم". من جانبه، أضاف موسو: "لقد قدم أنطوان الكثير للفريق، طوال هذه السنوات للنادي... قراره سيكون الصحيح. هذه أمور شخصية للغاية، ومن الصعب جدًا التعليق عليها من الخارج. مهما كان قراره، سأكون ممتنًا له مدى الحياة. لكل ما قدمه لنا. ممتن له إلى الأبد".

    اختبار حاسم لعمق أتلتيكو

    إذا غادر جريزمان قبل المباراة النهائية، فسيضطر سيميوني إلى إعادة صياغة هجومه بدون محركه الإبداعي الأساسي. قد يضطر المدرب إلى اتخاذ قرار بشأن الاعتماد على الحضور البدني لمهاجميه الآخرين أو تغيير تشكيلته التكتيكية لتعويض فقدان قدرة جريزمان الفريدة على الربط بين خط الوسط والخط الأمامي. لكن في الوقت الحالي، لا يزال جريزمان ملتزمًا تمامًا بأتلتيكو، الذي لا يزال أيضًا في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا والمركز الثالث في الدوري الإسباني.

