دييغو سيميوني يلمح إلى قلقه من رحيل أنطوان غريزمان عن أتلتيكو مدريد إلى فريق أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم قبل نهائي كأس الملك

حجز أتلتيكو مدريد مكانه في نهائي كأس الملك بعد أن أظهر عزيمة وإصرارًا كبيرين أمام برشلونة، لكن مستقبل هدافه التاريخي ظل مجهولاً بعد مباراة الإياب. كان أنطوان جريزمان مرة أخرى صانع نجاح فريقه، حيث كان بمثابة القلب التكتيكي للفريق عندما كان تحت ضغط هائل. ومع ذلك، وراء الكواليس، اكتسبت فكرة انتقاله المحتمل إلى أمريكا الشمالية زخماً كبيراً، مع تلميحات بأن اتفاقاً مع أورلاندو سيتي قد يؤدي إلى رحيله قبل الحدث الكبير في لا كارتوخا الشهر المقبل.

لم يفز الفرنسي بأي لقب كبير مع النادي منذ كأس السوبر الأوروبي 2018، مما يجعل مسيرته في الكأس هذا الموسم مهمة شخصية للغاية للفوز باللقب. ومع ذلك، على الرغم من مكانته كرمز للنادي، يبدو أن إغراء الدوري الأمريكي لكرة القدم هو عامل قد يقصر فترة وجوده الثانية في مدريد. وفقًا لصحيفة The Athletic، يأمل أورلاندو في إقناع جريزمان بالانضمام خلال فترة الانتقالات الرئيسية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، والتي تستمر حتى 26 مارس. ومع ذلك، يضيف التقرير أن اللاعب الدولي الفرنسي من غير المرجح أن يغادر قبل فترة الانتقالات الصيفية، وأن المحادثات الرسمية بين أتلتيكو وأورلاندو لم تجرِ بعد.