Getty/GOAL
ترجمه
دييغو سيميوني يسخر من لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، بعد الهزيمة الكارثية أمام أتلتيكو مدريد
سيميوني ذكّر يامال بالنتيجة
انطلق أتلتيكو بقوة في مباراة قوية أقيمت في العاصمة الإسبانية، حيث اضطر إريك غارسيا إلى تسجيل هدف في مرماه بعد سبع دقائق من بداية المباراة. وضاعف مهاجم برشلونة السابق أنطوان جريزمان تقدم الروجيبلانكوس بعد 14 دقيقة من بداية المباراة.
وأضاف أديمولا لوكمان، الذي انضم للفريق في يناير، الهدف الثالث بعد مرور نصف ساعة من المباراة، وبعد هذا الهدف لفت سيميوني الأنظار بتصرفاته على مقاعد البدلاء. ركض الأرجنتيني الكاريزمي على طول خط التماس احتفالاً بالهدف.
بمجرد عودته إلى المنطقة الفنية، ومع مرور النجم الشاب يامال، رفع سيميوني ثلاثة أصابع في اتجاه جناح برشلونة - مع ابتسامة سريعة تنتشر على وجهه.
جوليان ألفاريز، الذي ترددت شائعات مؤخرًا عن رحيله، سجل الهدف الرابع لأتلتيكو في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. من المفترض أن يكون فريق سيميوني الآن في وضع مريح قبل مباراة الإياب في كامب نو يوم 4 مارس.
كيف يمكن إيقاف يامال؟ مدرب الدوري الإسباني لديه خطة
قد يكون سيميوني على حق عندما يتعلق الأمر باحتواء التهديد الواضح الذي يشكله يامال. زميله المدرب، ميشيل مدرب جيرونا، ادعى مؤخرًا أن إزعاج المرشح للفوز بالكرة الذهبية هو أفضل طريقة لمنعه من تمزيق الدفاعات.
وقال ميشيل، قبل مواجهة برشلونة لجيرونا يوم الاثنين: "أعتقد أن جميع المدربين يبحثون عن طرق لإيقاف هجوم برشلونة. الجناح الأيمن هو أحد أسلحتهم، بفضل لامين يامال. لقد قلت من قبل، عندما رأيت تأثيره في الدوري الإسباني فور وصوله، أننا نتحدث عن أحد اللاعبين الذين سيحددون شكل كرة القدم العالمية في المستقبل.
"من الصعب جدًا إيقافه لأنه الآن، بالإضافة إلى مهارته الفردية، لديه أيضًا القدرة على التمرير. معظم المراوغين يجدون صعوبة في النظر إلى الأمام وتسديد تلك العرضية أو تلك التمريرة الأمامية، ولكن مع لامين، إذا أعطيته شبرًا واحدًا حتى لا يتمكن من مواجهتك وجهاً لوجه، فسوف يسدد التمريرة. سيسدد التمريرة بخارج قدمه وسيسدد العرضية. ثم، إذا بقيت قريبًا جدًا منه، فسوف يراوغك. لذا، نحن نتحدث عن لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة.
"لا أريد أن أعطيك أي تلميحات، ولكن من الواضح أن الطريقة التي تمارس بها الضغط مهمة جدًا. عليك أن تجعل لامين يامال يمر بوقت عصيب".
- AFP
سيميوني سعيد بالأداء المهيمن
تمكن أتلتيكو من تحقيق ذلك عندما منع برشلونة من التسجيل - حيث تفاقمت معاناة هانسي فليك عندما تم إلغاء الهدف الوحيد الذي سجله البلوغرانا - والذي سجله باو كابارسي - بعد مراجعة VAR استغرقت ثماني دقائق بسبب عطل في تقنية التسلل شبه الآلية.
وقال سيميوني للصحفيين بعد أن شاهد فريقه يقتحم الملعب سعيًا وراء لقب محلي كبير: "أعتقد أن جماهيرنا بحاجة إلى هذه الاحتفالات. من الواضح أننا نعرف المنافس الذي سنواجهه. لا يمكننا الاستسلام. الطريق طويل حتى مباراة الإياب، لكننا اليوم قدمنا فرحة كبيرة لجماهيرنا التي تستحقها".
فليك وبرشلونة يواجهان مهمة صعبة للوصول إلى نهائي كأس الملك
وعلق فليك على أسوأ هزيمة في مسيرته التدريبية الاحترافية، مع طرد إريك جارسيا من برشلونة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة: "لم نلعب جيدًا. علينا خوض المباراة الثانية. سيكون الأمر صعبًا للغاية، لكننا سنقاتل. تحدثنا في الشوط الأول عن المواقف المختلفة وعن ضرورة تحسين أدائنا. لم نر الفريق الذي أريد أن أراه في الشوط الأول. أسأل لماذا يعتبر تسللًا. لا أعرف ماذا قرروا. علينا أن نقبل ذلك، لكنني لا أوافق عليه".
الشيء الوحيد الذي يبعث على الارتياح لبرشلونة هو أن هزيمته الساحقة جاءت في غياب عدد من نجوم الفريق الأول، حيث غاب رافينها وغافي وبيدري وماركوس راشفورد وأندرياس كريستنسن عن فريق فليك.
إعلان