"اسمه ديوجو ولن تسيروا وحدكم أبدًا".. سلوت يدمي القلب في نعي جوتا ويكشف تفاصيل آخر حوار بينهما!

بيان رسمي من المدرب الهولندي

في لحظة امتزج فيها الصدمة بالحزن العميق، خرج مدرب ليفربول برسالة إنسانية مؤثرة ينعي فيها نجمه البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، الذي رحل عن الحياة بشكل مأساوي في حادث سير أودى بحياته وحياة شقيقه أندريه سيلفا.

وقال المدرب في رسالته التي نقلها موقع ليفربول الرسمي: "ماذا يمكن أن يُقال؟ ماذا يمكن لأي شخص أن يقول في لحظة كهذه، حين تكون الصدمة والألم بهذه القسوة؟ كنت أتمنى أن أمتلك الكلمات، لكنني أعلم أنني لا أملكها".

"كل ما لدي هو مشاعر، أعلم أن الكثيرين يشاركونني إياها، تجاه شخص ولاعب أحببناه بشدة، وتجاه عائلة نهتم لأمرها بعمق".