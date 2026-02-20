Getty
ديلي ألي يعود إلى توتنهام! لاعب خط الوسط الحر سيظهر بشكل خاص مع توتنهام بينما يستمر البحث عن نادٍ جديد
كيف كان أداء ديلي خلال فترة لا تُنسى مع توتنهام
انضم ديلي إلى توتنهام في عام 2015 بعد أن لفت انتباهه نادي MK Dons الذي لعب فيه منذ صغره. سرعان ما استقر بين نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل مرتين على جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين.
سجل 67 هدفًا مع توتنهام في 269 مباراة، بينما لعب 37 مباراة مع منتخب إنجلترا. خاض ديلي تحديًا جديدًا عندما انضم إلى إيفرتون في عام 2022، حيث عانى منذ ذلك الحين من صعوبات في الحفاظ على لياقته البدنية ومستواه الفني.
ديلي سيكون ضيفًا خاصًا في ديربي شمال لندن
لا يزال ديلي لاعباً محبوباً بين مشجعي توتنهام، وسيعود إلى بيئته المألوفة عندما يزور أرسنال ملعب توتنهام هوتسبير. وجاء في بيان رسمي على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: "يعود ديلي إلى ملعب توتنهام هوتسبير يوم الأحد كضيف خاص لدينا في ديربي شمال لندن.
"أحد أشهر اللاعبين في العصر الحديث - سجل 67 هدفًا في 269 مباراة في جميع المسابقات - فاز لاعب خط الوسط المهاجم بقلوب مشجعي توتنهام خلال سبع سنوات قضاها في ليليوايت، 2015-22. ويقول كل شيء أن أغنيته "لدينا ديلي..." كانت أول أغنية غناها المشجعون في الملعب الجديد، قبل ليلة الافتتاح ضد بالاس في أبريل 2019.
"سيتمكن المشجعون من تكريمه مرة أخرى في استراحة الشوط الأول يوم الأحد، حيث سيسترجع بلا شك بعض الذكريات السحرية مع توتنهام مع بول كويت".
في المحاكمة: ديلي حذر من أنه سيحتاج إلى كسب عقد آخر
ديلي يفضل ألا يكون هناك فاصل في جدوله الزمني يسمح له بالعودة إلى شمال لندن. تم تسريحه من كومو في سبتمبر 2025 - بعد أن شارك في مباراة واحدة فقط كبديل وحصل على بطاقة حمراء - ومنذ ذلك الحين وهو لاعب حر.
وقد تم تحذيره من أنه لن يكون من السهل الحصول على عقد آخر بعد أن شارك في عدد محدود من المباريات خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال المدافع السابق لتوتنهام ستيفان كار لـ GOAL عن محاولة ديلي العثور على نادٍ جديد: "من المخيف كيف انحدر مستواه. إنه يبلغ من العمر 29 عامًا فقط، وقد تجاوز للتو ذروة مستواه، لكن عدد المباريات التي لعبها في السنوات القليلة الماضية قليل جدًا.
"الأمر صعب للغاية. لا يختلف الأمر عن الإصابة، فأنت تقوم بكل التدريبات وتستغرق العودة إلى اللياقة البدنية وقتًا طويلاً. لقد فاته الكثير من كرة القدم. من طريقة كلامه، يبدو أنه لا يزال متعطشًا. لكن فرصه أصبحت ضئيلة للغاية الآن.
"سواء أعطاه شخص آخر فرصة... إنه لاعب من الطراز الرفيع، لعب لمنتخب إنجلترا، لكن هذا أصبح من الماضي الآن. المهم هو الحاضر، وهو لم يلعب ولم يقدم أداءً جيدًا. هذه هي فرصته الأخيرة. سواء حصل على فرصة جيدة أخرى، أو كان لديه الرغبة في ذلك...
"أينما انتهى به المطاف، لن يكون له الخيار. قد تكون تجربة حيث عليك أن تثبت نفسك. السؤال هو ما إذا كان لديه الشجاعة لذلك. لقد مررت بنفسي بتجربة المشاركة في تجربة. بالنسبة لي، لم يزعجني ذلك. إنه أمر صعب للغاية، إنها حالة مختلفة. لا أعرف هذا الشاب، ولا شخصيته، ولا الأشخاص المحيطين به. لقد سقط من نعيمه بشكل دراماتيكي. من الصعب جدًا العودة. أعلم أن عقلك يقول ذلك، لكن جسده لن يقول ذلك لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة وهو غير معتاد على ذلك".
وقد ارتبط اسم ديلي بفرق في المملكة المتحدة وإسبانيا.
يحاول ديلي البقاء إيجابياً، بعد أن تم ربطه بفرق في المملكة المتحدة وإسبانيا، مع نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لبرامج التدريب الفردية التي يواصل العمل عليها.
ويأمل أن يحصد توتنهام ثلاث نقاط ضد أقوى منافسيه يوم الأحد، مع خوض إيغور تودور أول مباراة له على رأس الفريق منذ تعيينه خلفًا مؤقتًا لتوماس فرانك. ويحتل توتنهام المركز السادس عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.
