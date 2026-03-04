Getty Images Sport
ديلي ألي يتدرب مع توتنهام بعد ظهوره الخاص في هزيمة أرسنال، بينما يخطط نجم إنجلترا السابق للعودة إلى كرة القدم
العودة إلى توتنهام للتدريب الفردي
وفقًا للتقارير، عاد ديلي بشكل مثير إلى مرافق تدريب توتنهام. حصل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي كان بلا نادٍ منذ رحيله عن نادي كومو الإيطالي العام الماضي، على إذن خاص لاستخدام الملاعب المخصصة للنخبة. وهو يجري حاليًا جلسات لياقة بدنية فردية استعدادًا لخطوته المهنية التالية.
على الرغم من أنه لا يشارك في تدريبات الفريق الأول بقيادة إيغور تودور أو الأكاديمية، إلا أن ديلي يعمل بجد تحت إشراف مدرب خاص. شارك اللاعب الدولي الإنجليزي السابق مؤخرًا تقدمه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطعًا فيديو لتمارينه الصارمة في صالة الألعاب الرياضية وعلى العشب. حظي منشوره، الذي حمل عنوان "افعل ما يجعلك سعيدًا"، بتعليقات داعمة من زملائه المحترفين، بما في ذلك زميله السابق جاك غريليش وكايل ووكر-بيترز.
التواصل العاطفي مع مشجعي توتنهام
يأتي هذا التطوير التدريبي فيأعقاب عودة ديلي مؤخراً إلى وطنه كضيف شرف خلال مباراة ديربي شمال لندن ضد أرسنال. على الرغم من الهزيمة 4-1، كانت الأجواء مبهجة عندما خاطب لاعب الوسط الجماهير في الشوط الأول. ألقى رسالة صادقة، أخبر فيها المشجعين أنهم سيظلون دائماً عائلته واعترف بالرحلة الطويلة التي شاركوا فيها منذ وصوله من MK Dons.
أثرت هذه الاستقبال بشكل واضح على اللاعب الذي فاز مرتين بجائزة أفضل لاعب شاب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، والذي بلغ ذروة مسيرته في شمال لندن بتسجيله 67 هدفًا وتقديمه 59 تمريرة حاسمة. أعرب ديلي عن امتنانه العميق، واعترف بأن الحب الذي شعر به خلال فترة وجوده في توتنهام كان غير واقعي. وأكد أنه مدين بالشكر الجزيل للجماهير، وأعرب عن أمله في العودة إلى لعب كرة القدم التنافسية قريبًا.
وقال: "لا أطيق الانتظار للعودة إلى الملعب، وآمل ألا يطول الأمر كثيرًا".
التغلب على الصعوبات الشخصية والمهنية
لا شك أن طريق العودة إلى الملعب كان شاقًا للغاية بالنسبة لهذا اللاعب الموهوب. لم يشارك ديلي في أي مباراة تنافسية منذ مارس 2025، عندما انتهت فترة لعبه القصيرة مع كومو قبل الأوان بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بعد تسع دقائق فقط. كانت فترة وجوده في إيطاليا محبطة للغاية بسبب الإصابة وقلة الفرص، حيث كافح من أجل الحصول على دقائق لعب منتظمة كبديل لنيكو باز.
بالإضافة إلى انتكاساته على أرض الملعب، واجه ديلي بشجاعة صدمة شخصية عميقة، بعد أن تحدث سابقًا عن تجارب طفولته المؤلمة والإساءة التي تعرض لها قبل تبنيه. هذه الاعترافات الشجاعة جعلته محبوبًا أكثر في عالم كرة القدم. الآن، وهو في وضع أفضل بكثير في حياته، لا يزال مصممًا بشدة على التغلب على هذه الأوقات العصيبة وإسكات منتقديه بالعودة إلى أعلى مستويات هذه الرياضة.
استكشاف فرص الانتقالات المستقبلية والخيارات المهنية
مع تكثيف ديلي لجلساته الخاصة في هوتسبور واي، تستمر التكهنات بشأن وجهته المقبلة في التزايد. في حين أن عودته الخيالية إلى نادي طفولته MK Dons تم رفضها مؤخرًا من قبل مدربه باعتبارها شائعة "موسم مجنون"، فإن السجل الحافل للاعب الوسط يعني أنه لن يفتقر إلى العروض. وقد أشار خبراء كرة القدم الأوروبيون إلى أن الأندية الطموحة في الدوري الإسباني، مثل إشبيلية، يمكن أن توفر البيئة المثالية.
على الرغم من أن حلمه بالمشاركة في كأس العالم هذا الصيف قد أصبح بعيد المنال، إلا أن تركيزه الأساسي لا يزال منصبًا بشكل حصري على استعادة لياقته البدنية. في النهاية، فإن رؤية ديلي يعود إلى الملاعب في بيئة مألوفة وداعمة له هو علامة إيجابية.
