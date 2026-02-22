Getty/GOAL
ديلي ألي العاطفي يلمح إلى عودته الوشيكة إلى كرة القدم، حيث يستقبل بطل توتنهام المحبوب استقبالاً حاراً من المشجعين خلال عودته إلى ديربي شمال لندن
ديلي يعود إلى توتنهام
كان ديلي ضيف شرف توتنهام في ديربي شمال لندن ضد أرسنال، وعندما كان على أرض الملعب، ألمح إلى عودته الوشيكة إلى اللعبة التي يحبها. لم ينضم ديلي إلى أي نادٍ منذ رحيله عن كومو في عام 2025.
وفقًا لمات لو من صحيفة التلغراف، قال: "لا أطيق الانتظار للعودة إلى الملعب واللعب، وآمل ألا يطول الأمر كثيرًا الآن".
أرسل ديلي، الذي كشف عن معاناته خارج الملعب بعد فترة لعبه في توتنهام، رسالة مؤثرة للغاية إلى مشجعي شمال لندن.
وقال: "آمل أنكم اشتقتم إليّ بقدر ما اشتقت إليكم. لقد حدث الكثير في رحلتنا منذ آخر مرة التقينا فيها، لكنني عدت اليوم وآمل أن تعلموا أنكم ستظلون دائمًا عائلتي".
انضم ديلي إلى توتنهام في عام 2015 بعد أن لفت انتباه النادي الذي نشأ فيه، MK Dons، بقدراته الواضحة. سرعان ما استقر بين نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل مرتين على جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين.
سجل 67 هدفًا لفريق توتنهام في 269 مباراة، بينما لعب 37 مباراة مع منتخب إنجلترا. خاض ديلي تحديًا جديدًا عندما انضم إلى إيفرتون في عام 2022، حيث عانى منذ ذلك الحين من صعوبات في الحفاظ على لياقته البدنية ومستواه الفني.
صراعات ديلي
كافح ديلي للعثور على موطن دائم منذ خروجه من كومو، حيث شارك في مباراة واحدة، ثم طرد من الملعب. في عام 2023، كشف بشجاعة لغاري نيفيل أنه تعرض للإيذاء في طفولته.
"لم أتحدث عن ذلك كثيرًا، لأكون صادقًا. أعني، أعتقد أن هناك بعض الحوادث التي يمكن أن تعطيك فكرة موجزة عن الأمر"، قال ديلي لنيفيل على قناته على يوتيوب The Overlap
"لذا، في سن السادسة، تعرضت للتحرش الجنسي من قبل صديق أمي، الذي كان يتواجد كثيرًا في المنزل. كانت أمي مدمنة على الكحول، وحدث ذلك في سن السادسة. تم إرسالي إلى إفريقيا لتعلم الانضباط، ثم أعيدت".
كشف ديلي أنه طوال مسيرته المهنية كان يتعامل مع الصدمة الناتجة عن طفولته. قال إنه بدأ يتاجر بالمخدرات عندما كان في الثامنة من عمره، وكان يتم استغلاله من قبل العصابات لأن الشرطة لا تشك أبدًا في طفل ولا تفتشه.
قال: "في سن السابعة، بدأت التدخين، وفي سن الثامنة بدأت تهريب المخدرات. أخبرني شخص أكبر سناً أنهم لن يوقفوا طفلاً على دراجة، لذلك كنت أتجول بدراجتي وأحمل كرة القدم، وأخفي المخدرات تحتها، كان ذلك في سن الثامنة. في سن الحادية عشرة، علقني رجل من الحي المجاور على جسر".
قال: "تبنّتني عائلة رائعة، لم أكن لأطلب أشخاصاً أفضل مما فعلوا بي. إذا كان الله قد خلق البشر، فهم هم".
"كانوا رائعين، وساعدوني كثيرًا، وكان هناك شيء آخر، كما تعلم – عندما بدأت العيش معهم، كان من الصعب عليّ أن أفتح قلبي لهم، لأنني شعرت في داخلي أنه من السهل التخلص مني مرة أخرى.
"حاولت أن أكون أفضل طفل يمكن أن أكونه بالنسبة لهم. بقيت معهم منذ أن كنت في الثانية عشرة من عمري، ثم بدأت ألعب في الفريق الأول، بشكل احترافي، في السادسة عشرة من عمري. كل شيء بدأ من هناك."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سوف يأمل ديلي بشدة في العثور على نادٍ جديد، حيث يتطلع إلى سماع اسمه يهتف به جمهور معجب به مرة أخرى.
