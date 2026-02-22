ديلي ألي العاطفي يلمح إلى عودته الوشيكة إلى كرة القدم، حيث يستقبل بطل توتنهام المحبوب استقبالاً حاراً من المشجعين خلال عودته إلى ديربي شمال لندن

كافح ديلي للعثور على موطن دائم منذ خروجه من كومو، حيث شارك في مباراة واحدة، ثم طرد من الملعب. في عام 2023، كشف بشجاعة لغاري نيفيل أنه تعرض للإيذاء في طفولته.

"لم أتحدث عن ذلك كثيرًا، لأكون صادقًا. أعني، أعتقد أن هناك بعض الحوادث التي يمكن أن تعطيك فكرة موجزة عن الأمر"، قال ديلي لنيفيل على قناته على يوتيوب The Overlap

"لذا، في سن السادسة، تعرضت للتحرش الجنسي من قبل صديق أمي، الذي كان يتواجد كثيرًا في المنزل. كانت أمي مدمنة على الكحول، وحدث ذلك في سن السادسة. تم إرسالي إلى إفريقيا لتعلم الانضباط، ثم أعيدت".

كشف ديلي أنه طوال مسيرته المهنية كان يتعامل مع الصدمة الناتجة عن طفولته. قال إنه بدأ يتاجر بالمخدرات عندما كان في الثامنة من عمره، وكان يتم استغلاله من قبل العصابات لأن الشرطة لا تشك أبدًا في طفل ولا تفتشه.

قال: "في سن السابعة، بدأت التدخين، وفي سن الثامنة بدأت تهريب المخدرات. أخبرني شخص أكبر سناً أنهم لن يوقفوا طفلاً على دراجة، لذلك كنت أتجول بدراجتي وأحمل كرة القدم، وأخفي المخدرات تحتها، كان ذلك في سن الثامنة. في سن الحادية عشرة، علقني رجل من الحي المجاور على جسر".

قال: "تبنّتني عائلة رائعة، لم أكن لأطلب أشخاصاً أفضل مما فعلوا بي. إذا كان الله قد خلق البشر، فهم هم".

"كانوا رائعين، وساعدوني كثيرًا، وكان هناك شيء آخر، كما تعلم – عندما بدأت العيش معهم، كان من الصعب عليّ أن أفتح قلبي لهم، لأنني شعرت في داخلي أنه من السهل التخلص مني مرة أخرى.

"حاولت أن أكون أفضل طفل يمكن أن أكونه بالنسبة لهم. بقيت معهم منذ أن كنت في الثانية عشرة من عمري، ثم بدأت ألعب في الفريق الأول، بشكل احترافي، في السادسة عشرة من عمري. كل شيء بدأ من هناك."